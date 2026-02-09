Μαριάντα Πιερίδη για το bullying στον γιο της: Είναι πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να μάθω τι μπορεί να έγινε

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dga988hgm20p)

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιθυμία του γιου της να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα αεροπλάνα στο μέλλον και στον στόχο που έχει βάλει για να το πετύχει: «Στον γιο μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο. Έχει στόχο, θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα. Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Δεν έχει αλλάξει ακόμα γνώμη, αλλά μπαίνουμε στην προεφηβεία, οπότε θεωρώ ότι ίσως κάποια στιγμή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Το ότι έχει αυτόν τον στόχο μας έχει βολέψει γιατί διαβάζουμε», δήλωσε.