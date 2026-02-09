Μαριάντα Πιερίδη για το bullying στον γιο της: Είναι πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να μάθω τι μπορεί να έγινε
Μαριάντα Πιερίδη για το bullying στον γιο της: Είναι πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να μάθω τι μπορεί να έγινε

Έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον με το άλλο παιδί και την οικογένειά του, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Μαριάντα Πιερίδη για το bullying στον γιο της: Είναι πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να μάθω τι μπορεί να έγινε
Ιωάννα Μαρίνου
Για το bullying που υπέστη ο γιος της στο σχολείο μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, εξηγώντας πως πλέον έχει καλή σχέση με  το παιδί που έκανε bullying, όπως και με την οικογένειά του, τονίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν εύκολο να μάθει τι είχε συμβεί, καθώς ο γιος της είναι πολύ κλειστό παιδί.

Η τραγουδίστρια σημείωσε στην εκπομπή Happy Day που ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου πως αφού μίλησε δημόσια για ό,τι συνέβη ήταν πιο εύκολο να ασχοληθεί το σχολείο και η άλλη πλευρά με το θέμα και να λήξει οριστικά.

Η Μαριάντα Πιερίδη είπε συγκεκριμένα: «Αφότου βγήκα και μίλησα για το bullying που δέχτηκε ο γιος μου στο σχολείο, το σχολείο ήταν πιο ανοιχτό για να συζητήσει την κατάσταση. Το πήρε πιο ζεστά, όπως και η οικογένεια του άλλου παιδιού, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση πλέον. Έχουμε βρει τις ισορροπίες, για να τα πω όπως είναι τα πράγματα. Το δύσκολο είναι το να βάλεις το σχολείο να ασχοληθεί σοβαρά. Ο γιος μου είναι ένα πολύ κλειστό παιδί, προσπαθώ με τρόπο να ρωτήσω και να μάθω τι μπορεί να έγινε».

Δείτε το βίντεο


Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dga988hgm20p)


Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιθυμία του γιου της να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα αεροπλάνα στο μέλλον και στον στόχο που έχει βάλει για να το πετύχει: «Στον γιο μου αρέσει πάρα πολύ το σχολείο. Έχει στόχο, θέλει να πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα. Θέλει να ασχοληθεί με τα αεροπλάνα, είτε αυτό είναι μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Δεν έχει αλλάξει ακόμα γνώμη, αλλά μπαίνουμε στην προεφηβεία, οπότε θεωρώ ότι ίσως κάποια στιγμή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Το ότι έχει αυτόν τον στόχο μας έχει βολέψει γιατί διαβάζουμε», δήλωσε.
