Η Τζέιμι Λι Κέρτις γιόρτασε 27 χρόνια νηφάλια και τίμησε τον Ρίτσαρντ Λιούις: Άπλωσε το χέρι του και κράτησε το δικό μου
Η Τζέιμι Λι Κέρτις γιόρτασε 27 χρόνια νηφάλια και τίμησε τον Ρίτσαρντ Λιούις: Άπλωσε το χέρι του και κράτησε το δικό μου
Η ηθοποιός έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον εκλιπόντα συνάδελφο και φίλο της που τη βοήθησε στο ταξίδι της προς τη νηφαλιότητα
Είκοσι επτά χρόνια νηφαλιότητας γιόρτασε η Τζέιμι Λι Κέρτις και μέσα από μία ανάρτηση έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον εκλιπόντα ηθοποιό, Ρίτσαρντ Λιούις, με τον οποίο την έδενε επαγγελματική και φιλική σχέση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξή του στη μάχη της με τον εθισμό της με τις ναρκωτικές ουσίες.
Η 67χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της με τον Λιούις από κοινή τους εμφάνιση, θυμούμενη πως εκείνος κάποτε «άπλωσε το χέρι του και κράτησε το δικό της», βοηθώντας τη στο ταξίδι της προς τη νηφαλιότητα. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του, γράφοντας ότι εξακολουθεί να της λείπει και ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για το δώρο που της χάρισε.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Πριν από 27 χρόνια, βίωνα πόνο και θλίψη. Άπλωσα το χέρι μου και ο παλιός μου συνάδελφος και φίλος, ο Ρίτσαρντ Λιούις, άπλωσε το δικό του και το κράτησε. Το θαύμα της νηφαλιότητας είναι ότι αρκεί ένα μόνο άτομο να καταλάβει πώς νιώθεις — και αυτό μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ο Ρίτσαρντ με σύστησε σε πολλούς άλλους και, όλα αυτά τα 27 χρόνια, έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους που μοιράζονται τον κοινό μας δεσμό της εξάρτησης και της απελευθέρωσης από αυτή την καθημερινή φυλακή».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κέρτις εξομολογήθηκε πως προσπαθεί στη ζωή της να ακολουθεί το παράδειγμα του Ρίτσαρντ Λιούις, να απλώνει δηλαδή το χέρι της σε όσους το έχουν ανάγκη. «Νιώθω τιμή που μπορώ να είμαι ανοιχτή με αγνώστους, πολλοί από τους οποίους με γνωρίζουν καλύτερα από ανθρώπους με τους οποίους έχω περάσει ολόκληρη τη ζωή μου, και προσπαθώ να τιμώ καθημερινά το θάρρος και τη δύναμή τους, ελπίζοντας και κάνοντας ό,τι έκανε ο Ρίτσαρντ: να απλώνω το χέρι μου σε όσους έχουν ανάγκη. Μου λείπει ο φίλος μου, αλλά το δώρο που μου χάρισε είναι ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει», κατέληξε.
Η 67χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της με τον Λιούις από κοινή τους εμφάνιση, θυμούμενη πως εκείνος κάποτε «άπλωσε το χέρι του και κράτησε το δικό της», βοηθώντας τη στο ταξίδι της προς τη νηφαλιότητα. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά του, γράφοντας ότι εξακολουθεί να της λείπει και ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για το δώρο που της χάρισε.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Πριν από 27 χρόνια, βίωνα πόνο και θλίψη. Άπλωσα το χέρι μου και ο παλιός μου συνάδελφος και φίλος, ο Ρίτσαρντ Λιούις, άπλωσε το δικό του και το κράτησε. Το θαύμα της νηφαλιότητας είναι ότι αρκεί ένα μόνο άτομο να καταλάβει πώς νιώθεις — και αυτό μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ο Ρίτσαρντ με σύστησε σε πολλούς άλλους και, όλα αυτά τα 27 χρόνια, έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους που μοιράζονται τον κοινό μας δεσμό της εξάρτησης και της απελευθέρωσης από αυτή την καθημερινή φυλακή».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κέρτις εξομολογήθηκε πως προσπαθεί στη ζωή της να ακολουθεί το παράδειγμα του Ρίτσαρντ Λιούις, να απλώνει δηλαδή το χέρι της σε όσους το έχουν ανάγκη. «Νιώθω τιμή που μπορώ να είμαι ανοιχτή με αγνώστους, πολλοί από τους οποίους με γνωρίζουν καλύτερα από ανθρώπους με τους οποίους έχω περάσει ολόκληρη τη ζωή μου, και προσπαθώ να τιμώ καθημερινά το θάρρος και τη δύναμή τους, ελπίζοντας και κάνοντας ό,τι έκανε ο Ρίτσαρντ: να απλώνω το χέρι μου σε όσους έχουν ανάγκη. Μου λείπει ο φίλος μου, αλλά το δώρο που μου χάρισε είναι ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα