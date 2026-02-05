Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ο Σαμ Κλάφλιν δήλωσε πως η διαταραχή σωματικής δυσμορφίας επιδεινώθηκε λόγω των ημίγυμνων σκηνών στις ταινίες που έπαιξε
Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άντρες το βιώνουν, αλλά σε μένα έγινε αρκετά έντονο, είπε ο ηθοποιός
Για τη μάχη του με τη διαταραχή σωματικής δυσμορφίας μίλησε ο Σαμ Κλάφλιν, εξηγώντας πως επιδεινώθηκε λόγω των ρόλων που του ζητούσαν να εμφανίζεται ημίγυμνος στην οθόνη.
Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός από το Hunger Games, εμφανίστηκε στο podcast «Happy Place» και περιέγραψε τις πιέσεις που ένιωσε από πολύ νωρίς στην καριέρα του.
Ο Κλάφλιν ανέφερε: «Σε μία από τις πρώτες μου ταινίες είχα σκηνή χωρίς μπλούζα, ενώ δεν υπήρχε καν στο σενάριο. Μου το ανακοίνωσαν μόλις μία εβδομάδα πριν» και πρόσθεσε: «Πανικοβλήθηκα. Σκέφτηκα: “Δεν γυμνάζομαι αρκετά, τι θα κάνω;”. Έτσι γνώρισα για πρώτη φορά πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος».
Ο ηθοποιός στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι είναι βαθιά ανασφαλής: «Πήγα πρόσφατα σε προβολή ταινίας που συμμετείχα και όλοι με ρωτούσαν πώς μου φάνηκε. Εγώ έλεγα ότι τη μίσησα. Δεν αντέχω να βλέπω το πρόσωπό μου».
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Telegraph είχε εξηγήσει πως: «Υπάρχει στο Χόλιγουντ η αντίληψη ότι οι άντρες με six pack είναι αυτοί που “πουλάνε” τις ταινίες. Ένιωθα τεράστια πίεση να δείχνω έτσι και αυτό με οδήγησε σε μια μορφή σωματικής δυσμορφίας. Δεν έφτασε σε διατροφική διαταραχή και δεν κατηγορώ κανέναν άλλον, αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο το περιβάλλον της δουλειάς μου». Μιλώντας, λοιπόν, πιο αναλυτικά στο podcast, τόνισε πως η κατάσταση αυτή τον επηρεάζει μέχρι σήμερα: «Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άντρες το βιώνουν, αλλά σε μένα έγινε αρκετά έντονο. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Με επηρεάζει υπερβολικά το τι πιστεύουν οι άλλοι για μένα και αν τους αρέσω».
