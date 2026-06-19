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Καβγάς στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου: «Καραγκιόζη» αποκάλεσε ο δήμαρχος τον πρώην δήμαρχο, δείτε βίντεο
Καβγάς στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου: «Καραγκιόζη» αποκάλεσε ο δήμαρχος τον πρώην δήμαρχο, δείτε βίντεο
Ένταση και φωνές με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως δεν έλαβε ενημέρωση για τις δαπάνες των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου
Ένταση επικράτησε στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου με αφορμή τις δαπάνες αίτημα της αντιπολίτευσης για τις δαπάνες που αφορούν τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την «έξοδο». Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον πρώην δήμαρχο «καραγκιόζη» και η αντιπολίτευση αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα όταν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κατέθεσαν αίτημα για τις δαπάνες των εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να λάβουν στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, από την αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκαν διότι δεν είχαν λάβει υλικό.
Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, κατά τις ίδιες πηγές, ο δήμαρχος, Σπύρος Διαμαντόπουλος, έδειξε να μην γνωρίζει ότι δεν τους στάλθηκε η εισήγηση, απευθυνόμενος στον γραμματέα του Συμβουλίου Βασίλη Αντωνόπουλου ο οποίος είπε ότι δεν του δόθηκε κάτι για να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι αιτούντες σύμβουλοι αντέδρασαν με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση, με την αντιπολίτευση να θεωρεί πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια από πλευράς της δημοτικής αρχής, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο κ. Διαμαντόπουλος είπε ότι είναι ευθύνη της υπηρεσίας που δεν έστειλε τα στοιχεία, όμως μετά από μια λογομαχία που είχε με τον Νίκο Καραπάνο αντάλλαξαν και κάποια… γαλλικά, με τον δήμαρχο στο τέλος να αποκαλεί τον πρώην δήμαρχο «καραγκιόζη».
Νωρίτερα είχε προηγηθεί τοποθέτηση του αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημήτρη Πετρόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως απουσίαζε από την συνεδρίαση όπου είχε συζητηθεί το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι η προσπάθεια που έγινε προέβαλλε το Μεσολόγγι παντού και «σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι αν οι δαπάνες είναι νόμιμες».
«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» συνέχισε απευθυνόμενος προς τους αιτούντες συμβούλους, ενώ παίρνοντας τον λόγο και ο κ. Διαμαντόπουλος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος παραθέτοντας παράλληλα και ορισμένα νούμερα.
Συγκεκριμένα είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε με 1,4 εκατομμύρια ευρώ, την ανακαίνιση της Πινακοθήκης και του Μουσείου Κατράκη, 800.000 ευρώ ήταν μια έκτακτη ενίσχυση, 200.000 ευρώ ήταν μια ακόμη έκτακτη ΚΑΠ για πρόσληψη προσωπικού, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε 127.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα δεν έχουν φθάσει στο σύνολό τους στο ταμείο του Δήμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δωρεές από ιδιώτες και φορείς, λέγοντας επίσης πως και η Βουλή έδωσε 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, όλα ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα όταν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κατέθεσαν αίτημα για τις δαπάνες των εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να λάβουν στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, από την αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκαν διότι δεν είχαν λάβει υλικό.
Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, κατά τις ίδιες πηγές, ο δήμαρχος, Σπύρος Διαμαντόπουλος, έδειξε να μην γνωρίζει ότι δεν τους στάλθηκε η εισήγηση, απευθυνόμενος στον γραμματέα του Συμβουλίου Βασίλη Αντωνόπουλου ο οποίος είπε ότι δεν του δόθηκε κάτι για να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι αιτούντες σύμβουλοι αντέδρασαν με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση, με την αντιπολίτευση να θεωρεί πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια από πλευράς της δημοτικής αρχής, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο κ. Διαμαντόπουλος είπε ότι είναι ευθύνη της υπηρεσίας που δεν έστειλε τα στοιχεία, όμως μετά από μια λογομαχία που είχε με τον Νίκο Καραπάνο αντάλλαξαν και κάποια… γαλλικά, με τον δήμαρχο στο τέλος να αποκαλεί τον πρώην δήμαρχο «καραγκιόζη».
Νωρίτερα είχε προηγηθεί τοποθέτηση του αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημήτρη Πετρόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως απουσίαζε από την συνεδρίαση όπου είχε συζητηθεί το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι η προσπάθεια που έγινε προέβαλλε το Μεσολόγγι παντού και «σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι αν οι δαπάνες είναι νόμιμες».
«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» συνέχισε απευθυνόμενος προς τους αιτούντες συμβούλους, ενώ παίρνοντας τον λόγο και ο κ. Διαμαντόπουλος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος παραθέτοντας παράλληλα και ορισμένα νούμερα.
Συγκεκριμένα είπε ότι το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε με 1,4 εκατομμύρια ευρώ, την ανακαίνιση της Πινακοθήκης και του Μουσείου Κατράκη, 800.000 ευρώ ήταν μια έκτακτη ενίσχυση, 200.000 ευρώ ήταν μια ακόμη έκτακτη ΚΑΠ για πρόσληψη προσωπικού, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε 127.000 ευρώ, τα οποία μάλιστα δεν έχουν φθάσει στο σύνολό τους στο ταμείο του Δήμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δωρεές από ιδιώτες και φορείς, λέγοντας επίσης πως και η Βουλή έδωσε 50.000 ευρώ.
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