Πότε φτάνει στην Ελλάδα η δίλιτρη Lotus Eletre;

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το πρώτο

στην ιστορία της βρετανικής φίρμας, κυκλοφορεί μόνο ως ηλεκτρικό. Πλέον ετοιμάζεται να προστεθεί στη γκάμα του μοντέλου και

, η οποία αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι.





To εντυπωσιακό SUV της Lotus θα ονομάζεται Eletre X και θα συνδυάζει ηλεκτρική κίνηση, πολύ μεγάλη αυτονομία και επιδόσεις που παραπέμπουν σε super car.

Η νέα Lotus Eletre X βασίζεται στην αρχιτεκτονική X-Hybrid και χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας την μπαταρία. Η κορυφαία έκδοση αποδίδει έως 952 ίππους και 935 Nm ροπής, με την επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα να έρχεται σε 3,3 δευτερόλεπτα.







Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 70 kWh και μπορεί, σύμφωνα με τη Lotus, να φορτίσει από το 20% έως το 80% σε περίπου 9 λεπτά σε ταχυφορτιστή 350 kW. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, πάντως, είναι η αυτονομία. Η Eletre X υπόσχεται έως 350 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, χάρη και στο ρεζερβουάρ των 52 λίτρων.

Στην Ευρώπη θα διατεθεί σε δύο εκδόσεις, H550 και H1000. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος τιμοκατάλογος στην Ελλάδα, κάτι που θα μάθουμε μετά το καλοκαίρι. Το σίγουρο είναι πως η Lotus φαίνεται πως αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη γκάμα της και θα συνεχίζει να το κάνει καθώς έχει… άγριες διαθέσεις για τα επόμενα χρόνια.