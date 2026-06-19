Το υποψήφιο θύμα του «λογιστή» στις Σέρρες ήταν αστυνομικός, συνελήφθη 21χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Λογιστής Απάτη Αστυνομικός

Το υποψήφιο θύμα του «λογιστή» στις Σέρρες ήταν αστυνομικός, συνελήφθη 21χρονος

Ο νεαρός εμφανίστηκε στο υποτιθέμενο ραντεβού πιστεύοντας ότι θα εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ αλλά κατέληξε με χειροπέδες

Το υποψήφιο θύμα του «λογιστή» στις Σέρρες ήταν αστυνομικός, συνελήφθη 21χρονος
Στράτος Λούβαρης
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Απατεώνες για... κλάματα στις Σέρρες αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν άνδρα όμως ήταν αστυνομικός.  Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν άνδρας κάλεσε στον 45χρονο αστυνομικό και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι μπορεί να μεσολαβήσει για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.

Όταν ο 21χρονος συνεργός του εμφανίστηκε στο υποτιθέμενο ραντεβού πιστεύοντας ότι θα εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ, κατέληξε με χειροπέδες.

Ο αστυνομικός που αντιλήφθηκε άμεσα ότι επρόκειτο για απάτη είχε ενημερώσει τους συναδέλφους του και έτσι στήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
Στράτος Λούβαρης
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