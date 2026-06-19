H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Το υποψήφιο θύμα του «λογιστή» στις Σέρρες ήταν αστυνομικός, συνελήφθη 21χρονος
Το υποψήφιο θύμα του «λογιστή» στις Σέρρες ήταν αστυνομικός, συνελήφθη 21χρονος
Ο νεαρός εμφανίστηκε στο υποτιθέμενο ραντεβού πιστεύοντας ότι θα εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ αλλά κατέληξε με χειροπέδες
Απατεώνες για... κλάματα στις Σέρρες αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν άνδρα όμως ήταν αστυνομικός. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη όταν άνδρας κάλεσε στον 45χρονο αστυνομικό και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι μπορεί να μεσολαβήσει για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.
Όταν ο 21χρονος συνεργός του εμφανίστηκε στο υποτιθέμενο ραντεβού πιστεύοντας ότι θα εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ, κατέληξε με χειροπέδες.
Ο αστυνομικός που αντιλήφθηκε άμεσα ότι επρόκειτο για απάτη είχε ενημερώσει τους συναδέλφους του και έτσι στήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
Όταν ο 21χρονος συνεργός του εμφανίστηκε στο υποτιθέμενο ραντεβού πιστεύοντας ότι θα εισπράξει 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ, κατέληξε με χειροπέδες.
Ο αστυνομικός που αντιλήφθηκε άμεσα ότι επρόκειτο για απάτη είχε ενημερώσει τους συναδέλφους του και έτσι στήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω.
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