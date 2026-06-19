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Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τον Πάμπλο Μαφέο
Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τον Πάμπλο Μαφέο
Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα είναι ο Αργεντινός δεξιός οπισθοφύλακας
Μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ο Ολυμπιακός επισημοποίησε και τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ανακοινώνοντας την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο.
Ο 28χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα, είχε έρθει στην Αθήνα από το μεσημέρι της Πέμπτης και αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό που θα πληρώσει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ στην ισπανική ομάδα.
Ο 28χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα, είχε έρθει στην Αθήνα από το μεσημέρι της Πέμπτης και αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό που θα πληρώσει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ στην ισπανική ομάδα.
Bienvenido, Pablo Maffeo!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 19, 2026
Welcome to the Olympiacos' family ❤️🤍 pic.twitter.com/1CwPKySH8Q
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