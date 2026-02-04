Άννα Κανδαράκη: Όταν σκεφτόμαστε τον καρκίνο, μας έρχεται στο μυαλό ο θάνατος, όμως θα σας μιλήσω για τη ζωή
Άννα Κανδαράκη: Όταν σκεφτόμαστε τον καρκίνο, μας έρχεται στο μυαλό ο θάνατος, όμως θα σας μιλήσω για τη ζωή
Το συγκινητικό μήνυμα της ψυχολόγου - ψυχοθεραπεύτριας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Μία ανάρτηση για τον καρκίνο έκανε η Άννα Κανδαράκη, επισημαίνοντας πως η πρώτη λέξη που έρχεται σε κάποιον σχετικά με την ασθένεια αυτή είναι ο θάνατος, αλλά εκείνη αυτό που ήθελε ήταν μόνο να μιλήσει για τη ζωή και όσα αξίζουν.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για να δώσει κουράγιο σε όσους παλεύουν να βγουν νικητές και να παροτρύνει τον κόσμο να προβεί σε προληπτικές εξετάσεις.
Η Άννα Κανδαράκη στο βίντεο που ανέβασε είπε: «Όταν σκεφτόμαστε “καρκίνος”, μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό η λέξη “θάνατος”. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που την εκτιμάμε πολύ διαφορετικά όταν φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, σημαντικά και ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Για το πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς. Να σε κοιτάς στον καθρέφτη και να σε αναγνωρίζεις. Για το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να ποτίζεις σχέσεις που έχουν ουσία. Να γεμίζεις τη μέρα σου με στιγμές που έχουν νόημα για σένα. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα, που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου γιατί τρέμεις μια διάγνωση. Και δεν καταλαβαίνεις ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός, είναι φίλος και πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που παλεύεις, που είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη και σε αυτόν τον κυκεώνα και πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Και θέλω να σου πω, κράτα γερά. Αξίζει τον κόπο».
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε επίσης: «Ξημερώνει Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου. Και όταν ακούμε καρκίνο σκεφτόμαστε θάνατο, αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που εκτίμησα επειδή ακριβώς φοβήθηκα ότι θα τη χάσω.. και θέλω να σας πω γι’ αυτά τα σημαντικά χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή.. Σκεφτείτε το, και θα τα ξαναπούμε..».
Η Άννα Κανδαράκη ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο δύο φορές στη ζωή της. Τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε μέσα από το προφίλ της στο Instagram πως εννέα χρόνια μετά την πρώτη φορά εμφανίστηκε ξανά στο αίμα: «Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου», έλεγε η ίδια και τόνιζε: «Θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση». «Δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ μάλιστα», συνέχιζε, λέγοντας ότι στο μέλλον θα μιλούσε αναλυτικότερα για τη «δοκιμασία» που υποβλήθηκε ξανά.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για να δώσει κουράγιο σε όσους παλεύουν να βγουν νικητές και να παροτρύνει τον κόσμο να προβεί σε προληπτικές εξετάσεις.
Η Άννα Κανδαράκη στο βίντεο που ανέβασε είπε: «Όταν σκεφτόμαστε “καρκίνος”, μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό η λέξη “θάνατος”. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που την εκτιμάμε πολύ διαφορετικά όταν φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, σημαντικά και ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Για το πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς. Να σε κοιτάς στον καθρέφτη και να σε αναγνωρίζεις. Για το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να ποτίζεις σχέσεις που έχουν ουσία. Να γεμίζεις τη μέρα σου με στιγμές που έχουν νόημα για σένα. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα, που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου γιατί τρέμεις μια διάγνωση. Και δεν καταλαβαίνεις ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός, είναι φίλος και πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που παλεύεις, που είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη και σε αυτόν τον κυκεώνα και πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Και θέλω να σου πω, κράτα γερά. Αξίζει τον κόπο».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε επίσης: «Ξημερώνει Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου. Και όταν ακούμε καρκίνο σκεφτόμαστε θάνατο, αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που εκτίμησα επειδή ακριβώς φοβήθηκα ότι θα τη χάσω.. και θέλω να σας πω γι’ αυτά τα σημαντικά χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή.. Σκεφτείτε το, και θα τα ξαναπούμε..».
Η Άννα Κανδαράκη ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο δύο φορές στη ζωή της. Τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε μέσα από το προφίλ της στο Instagram πως εννέα χρόνια μετά την πρώτη φορά εμφανίστηκε ξανά στο αίμα: «Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου», έλεγε η ίδια και τόνιζε: «Θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση». «Δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ μάλιστα», συνέχιζε, λέγοντας ότι στο μέλλον θα μιλούσε αναλυτικότερα για τη «δοκιμασία» που υποβλήθηκε ξανά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα