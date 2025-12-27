Άννα Κανδαράκη: Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο
GALA
Άννα Κανδαράκη Καρκίνος

Άννα Κανδαράκη: Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο

Η κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια πάλεψε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα

Άννα Κανδαράκη: Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο μετά την αποκάλυψη για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο για δεύτερη φορά, η Άννα Κανδαράκη τόνισε ότι φέτος ήταν μία δύσκολη χρονιά για εκείνη, καθώς όπως ανέφερε ήρθε αρκετά κοντά στον θάνατο.

Η  κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια έκανε γνωστό πριν από μερικές ημέρες ότι πάλεψε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και με αφορμή τις ημέρες των γιορτών έστειλε ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα, σχολίασε ότι έπειτα από την περιπέτεια της υγείας της, αποφάσισε να κινείται με περισσότερη ελευθερία, απομακρυσμένη από τα «πρέπει» και τους καταναγκασμούς. Όπως έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε: «Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα "πρέπει", πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το. Καλή γιορτινή μέρα (δεν ξέρω αν θα τα πουμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Ετσι κι αλλιώς, είπα θα ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή "πρέπει να ανεβάσω"). Την αγάπη μου».

Δείτε το βίντεο

