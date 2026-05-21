Οι BTS θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια
GALA
BTS Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία

Οι BTS θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

Το συγκρότημα είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες

Οι BTS θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια
Οι σούπερ σταρ της K-pop BTS θα κάνουν μια ειδική εμφάνιση στη φετινή τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή του στην τελετή μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Το συγκρότημα πρόκειται να παραστεί στην 52η τελετή απονομής των βραβείων στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας. Οι BTS έχουν προταθεί για βραβεία σε τρεις κατηγορίες, Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι του Καλοκαιριού και Καλύτερος Καλλιτέχνης της K-Pop.

Τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το συγκρότημα. Το 2017, οι BTS έκαναν το ντεμπούτο τους στην αμερικανική τηλεόραση στην τελετή απονομής των AMAs με την ερμηνεία του "DNA" και έγιναν το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που εμφανίστηκε στο σόου από την έναρξή του το 1974.

Έκτοτε, οι BTS έχουν κερδίσει συνολικά 12 βραβεία AMAs τόσο ως συγκρότημα όσο και σόλο καλλιτέχνες. Το 2021, οι BTS έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που κέρδισε τον τίτλο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία των BTS, «Swim», το πρώτο single από το πέμπτο άλμπουμ τους «Arirang» κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Τραγούδι του Καλοκαιριού μόλις έξι ημέρες μετά την κυκλοφορία του στις 30 Μαρτίου. Υποψήφιο στην κατηγορία είναι επίσης το «Dracula» (remix), μια συνεργασία μεταξύ της Jennie των BLACKPINK και του αυστραλιανού συγκροτήματος Tame Impala.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης