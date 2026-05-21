Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού: «Προετοιμαζόμουν 12 χρόνια για αυτή τη στιγμή»

Το πρόσωπο-έκπληξη το οποίο απηύθυνε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.Ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός την υποδέχθηκε στην σκηνή προβάλλοντας το βίντεο της ηθοποιού από το μακρινό 2012 το οποίο είχε γίνει viral γιατί τόνιζε μεταξύ άλλων:Στο άκουσμα του ονόματος της Κατερίνας Μουτσάτσου το κοινό στο «Ολύμπιον» ξέσπασε σε χειροκροτήματα και εκείνη, με φωνή τρεμάμενη είπε πως δεν έχει προετοιμαστεί για να μιλήσει αλλά δήλωσε χαρακτηριστικάΑναφερόμενη στο βίντεο του 2012 σημείωσε πως το είχε κάνει σε μία δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, ενώ χαιρέτισε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία, μέχρι τη Συρία.Μάλιστα, η Κατερίνα Μουτσάτσου δεν δίστασε να αναφωνήσει «Γειά σου μπαμπά!» όταν ο Θανάσης Αυγερινός αποκάλυψε ότι ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Το 2012, η Κατερίνα Μουτσάτσου ενοχλημένη από την αντιμετώπιση που είχαν οι Έλληνες σε άλλες χώρες είχε φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο τόνιζε πως είναι Ελληνίδα. «I am Hellene» σημείωνε τότε και ανέφερε όλες τις όψεις του νομίσματος στο θέμα της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε εκείνη την εποχή την Ελλάδα.

Στο βίντεο ξεκινάει να μιλάει με ήρεμους τόνους και καταλήγει οργισμένη.



«Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, ούτε κλέφτης. Δεν σπάω πιάτα και ούτε λέω ώπα στην καθημερινή μου ζωή. Δεν ξέρω τον Γιώργο, το Γιάννη ή το Νίκο από την Ελλάδα αν και είμαι σίγουρη πως είναι πολύ καλοί.



Η χώρα μου είναι δημοκρατική, άλλωστε αυτή εμπνεύστηκε τη δημοκρατία. Μιλάω ελληνικά και άλλες πέντε γλώσσες. Οι περισσότεροι στη χώρα μου μιλούν πολλές ξένες γλώσσες. Θα μπορούσα να βάλω τη σημαία της χώρας μου στην τσάντα μου αλλά η κληρονομιά της δεν έχει γεωγραφικά όρια. Αυτή δημιούργησε τη Δύση.



Πιστεύω στον ελληνισμό! Όλος ο κόσμος εμπνεύστηκε από τα ιδανικά του. Και αν οφείλω σε κάποιους χρήματα σήμερα – και δεν είμαι η μόνη που οφείλει – είναι επειδή εγώ εμπνεύστηκα την ιδέα της ελεύθερης αγοράς. Και αν με κρίνεις σήμερα είναι επειδή εγώ εμπνεύστηκα την ιδέα της κριτικής.



Πιστεύω στην ελευθερία και αν χρειαστεί θα διαδηλώσω. Πιστεύω στην απόλαυση της ζωής. Έχω το δικαίωμα να το κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Μπορώ να κολυμπήσω στις θάλασσες περισσότερων από 6.000 νησιών. Η χώρα μου έχει εξαιρετική ομορφιά και παράδοση. Και η οικογένεια μου είναι ένας ιερός θεσμός.



Με λέτε Greek αλλά είναι Ελληνίδα. Όχι Greek, Ελληνίδα» ακούγεται να λέει η Κατερίνα Μουτσάτσου.