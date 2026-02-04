Γιάννης Μπέζος: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωτισμένοι ηγέτες, που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία
Την άποψη ότι η σημερινή εποχή δεν στερείται ηγετών με όραμα και πρόθεση να παρέμβουν καθοριστικά στην πορεία των πραγμάτων διατύπωσε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωτισμένοι ηγέτες, που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Anestea The Podcast, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο «YouTube» και μεταξύ άλλων σχολίασε πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική, αλλά και την εικόνα που, όπως είπε, εκπέμπει συχνά η ελληνική τηλεόραση, εστιάζοντας τόσο στις πρωινές εκπομπές, όσο και στον τρόπο που δομείται η ενημέρωση στα δελτία ειδήσεων.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική, ο Γιάννης Μπέζος έδωσε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στον τρόπο που, όπως περιέγραψε, δομείται η σχέση πολιτικών και κοινωνίας, ειδικά μέσα από το φίλτρο ενός νέου ανθρώπου. «Για εμένα η πολιτική είναι άνθρωποι. Δηλαδή η πολιτική με "η"είναι πολιτικοί με "οι". Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωτισμένοι ηγέτες, άνθρωποι με αυτή τη στόφα. Αποφασιστική στόφα που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία, θέλουν να αλλάξουν τη σελίδα. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να σε πείσουν ότι θα την αλλάξουν την ιστορία. Δηλαδή για εμένα, ας πούμε, μπαίνοντας στα παπούτσια ενός νέου ανθρώπου που νιώθω πως ό,τι καταφέρνω τα καταφέρνω μόνος μου, δεν με βοηθάει κάποιο κράτος. Ούτε και εμπιστεύομαι κάποιο κράτος. Νιώθω ότι αυτό για το οποίο μάχονται μεταξύ τους οι πολιτικοί είναι για το ποιος θα μας πείσει καλύτερα, όχι ποιος αξίζει ουσιαστικά», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για το τηλεοπτικό περιεχόμενο και στάθηκε στον τόνο που κυριαρχεί σε αρκετές πρωινές εκπομπές, περιγράφοντας μια υπερβολική ευθυμία που, κατά την άποψή του, δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο».
Σε άλλο σημείο, ο Γιάννης Μπέζος στάθηκε στον τρόπο που λειτουργούν τα δελτία ειδήσεων, σημειώνοντας ότι πολλές φορές επιλέγουν να περιστρέφονται γύρω από λίγα θέματα, συχνά με αρνητικό πρόσημο, αφήνοντας εκτός κάδρου σημαντικές εξελίξεις τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα. Όπως είπε: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν στη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ».
