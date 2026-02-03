Χριστίνα Μπόμπα για την εξωσωματική γονιμοποίηση: Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών

Τον φόβο που είχε πριν προχωρήσει στην εξωσωματική γονιμοποίηση, προκειμένου να αποκτήσει παιδί, μη νοσήσει από καρκίνο μοιράστηκε η Χριστίνα Μπόμπα

Αφού ο αδερφός του συζύγου της, του Σάκη Τανιμανίδη, που είναι γυναικολόγος και ήταν καλεσμένος στο podcast της BeWell εξήγησε ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν σχετίζεται με τον καρκίνο, η Χριστίνα Μπόμπα τόνισε πως αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό, αφού πολλές γυναίκες, όπως και η ίδια, έχουν προβληματιστεί.





«Αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό γιατί όλες οι γυναίκες το έχουμε άγχος, και εγώ το είχα πριν το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απογοήτευση και τη ματαίωση που ένιωθε, όταν οι προπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, δεν έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα.Παρόλα αυτά, όταν τελικά η Instagrammer έμεινε έγκυος και εν συνεχεία έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της, ξέχασε τα αρνητικά συναισθήματα που είχε νιώσει και τα ερωτήματα που την ταλαιπωρούσαν.«Το δικό μου παράδειγμα είναι ότι μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά», μοιράστηκε.Η Instagrammer επισήμανε ότι μέχρι να έρθει η εγκυμοσύνη είναι λογικό μία γυναίκα να αγχώνεται και να στενοχωριέται. Μόλις όμως φέρει στον κόσμο το παιδί της δεν θυμάται τις δύσκολες στιγμές.Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Όσο είσαι μέσα στο ταξίδι ή δεν έρχεται το αποτέλεσμα, γιατί δεν έρχεται η εγκυμοσύνη, ψάχνεις το γιατί, στεναχωριέσαι, κλαις, αγχώνεσαι, κάνεις επαφές με ραντεβού, όλα αυτά που είναι ψυχολογικά λίγο πιο δύσκολα. Όταν έρθει το αποτέλεσμα, που στην περίπτωσή μου δύο παιδιά στην αγκαλιά μας, δεν θυμάσαι καν τι σου συνέβη στην πορεία αυτού του ταξιδιού του δύσκολου. Δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε το θυμάσαι για να το αναφέρεις σαν μια ιστορία αλλά δεν σ’ αγγίζει. Τελείωσε. Το ξεπέρασες και έχεις το απόλυτο…».