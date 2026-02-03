Γιάννης Μπέζος: Τα περιμένουμε όλα από το κράτος λες και είναι ο πατέρας μας
Δεν μπορεί να μας εγγυηθεί την προσωπική μας ευτυχία, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για το κράτος μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας πως ο κόσμος τα περιμένει όλα από αυτό, σαν να είναι πατέρας που πρέπει να δώσει στο παιδί του χαρτζιλίκι.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, το οποίο θα προβληθεί το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε το πρωί της ίδιας ημέρας ο ίδιος αναφέρει πως το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσωπική ευτυχία κανενός. Ο Γιάννης Μπέζος ακούγεται να λέει μιλάει επίσης για την ελληνική τηλεόραση, ενώ αναφέρει πως γνωρίζει ότι από τις δηλώσεις του υπάρχουν πρόσωπα που θα ενοχληθούν, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι κάτι θετικό για εκείνον.
Ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κράτος δεν εγγυάται την προσωπική μας ευτυχία. Τα περιμένουμε όλα λες και είναι ο πατέρας μας και πρέπει να μας δώσει χαρτζιλίκι».
Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Γενικά δεν πάω από εδώ και από εκεί».
Όσον αφορά στις αντιδράσεις γύρω από δηλώσεις του, ο Γιάννης Μπέζος επισήμανε: «Το ότι κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν, το εγγράφω στα θετικά».
