Γιάννης Μπέζος: Τα περιμένουμε όλα από το κράτος λες και είναι ο πατέρας μας
GALA
Γιάννης Μπέζος Τηλεόραση

Γιάννης Μπέζος: Τα περιμένουμε όλα από το κράτος λες και είναι ο πατέρας μας

Δεν μπορεί να μας εγγυηθεί την προσωπική μας ευτυχία, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γιάννης Μπέζος: Τα περιμένουμε όλα από το κράτος λες και είναι ο πατέρας μας
Στέλλα Μούτσιου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Για το κράτος μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας πως ο κόσμος τα περιμένει όλα από αυτό, σαν να είναι πατέρας που πρέπει να δώσει στο παιδί του χαρτζιλίκι.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, το οποίο θα προβληθεί το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε το πρωί της ίδιας ημέρας ο ίδιος αναφέρει πως το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσωπική ευτυχία κανενός. Ο Γιάννης Μπέζος ακούγεται να λέει μιλάει επίσης για την ελληνική τηλεόραση, ενώ αναφέρει πως γνωρίζει ότι από τις δηλώσεις του υπάρχουν πρόσωπα που θα ενοχληθούν, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι κάτι θετικό για εκείνον.

Ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κράτος δεν εγγυάται την προσωπική μας ευτυχία. Τα περιμένουμε όλα λες και είναι ο πατέρας μας και πρέπει να μας δώσει χαρτζιλίκι».

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο σημείο αναφέρει:  «Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Γενικά δεν πάω από εδώ και από εκεί».

Όσον αφορά στις αντιδράσεις γύρω από δηλώσεις του, ο Γιάννης Μπέζος επισήμανε: «Το ότι κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν, το εγγράφω στα θετικά».
Στέλλα Μούτσιου
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης