Η Μαριάντα Πιερίδη διαψεύδει ότι χώρισε με τον σύντροφό της: Δεν έχει συμβεί ούτε καβγάς μεταξύ μας
Κάποιοι είδαν ότι διέγραψα τις κοινές μας φωτογραφίες και έτσι έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα, ανέφερε η τραγουδίστρια
Για τις φήμες χωρισμού γύρω από τη σχέση της με τον Πάνο Ιωάννου απάντησε η Μαριάντα Πιερίδη, τονίζοντας πως δεν ισχύουν και πως δεν έχει υπάρξει ούτε καβγάς ανάμεσά τους.
Η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που έδωσε στο Happy Day την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ξεκαθάρισε τι συμβαίνει μετά τις φωτογραφίες που διέγραψε από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τον σύντροφό της, το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση.
Η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε για τη σχέση της: «Δεν ισχύουν, παιδιά, αυτά. Δεν έχει συμβεί τίποτα ούτε καβγάς δεν έχει συμβεί μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένοι. Υπάρχει ισορροπία στη σχέση. Τώρα αυτό με τις φωτογραφίες, μου έκανε εντύπωση πραγματικά που κάποιος το παρατήρησε. Όταν έβγαλα το καινούριο τραγούδι, έκανα μία εκκαθάριση και μου λέει ο Πάνος "θα κρατήσω εγώ τις φωτογραφίες μας, κάνε εσύ αυτό που πρέπει". Οπότε αποφασίσαμε ότι εγώ θα ανεβάζω μόνο στόρι κι εκείνος θα κάνει ωραία ποστ με φωτογραφίες μας. Κάποιοι είδαν ότι διέγραψα τις κοινές μας φωτογραφίες και έτσι έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η τραγουδίστρια ανέφερε πως γενικά ο σύντροφός της δεν θέλει να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή, γιατί δεν του αρέσει η έκθεση: «Εντωμεταξύ, προχθές ανέβασα στόρι με τον Πάνο. Είμαστε μαζί δύο χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι - που μέσα σε αυτούς είναι και ο Πάνος ο σύντροφός μου - που με το ζόρι ανεβάζουν φωτογραφίες. Πηγαίνουμε ταξίδι και μου λέει να μην ανεβάσω φωτογραφίες, γιατί δεν θέλει να ξέρουν πού είμαστε, δεν του αρέσουν τα social και η έκθεση. Από την άλλη μία στις τόσες τον πρήζω κι εγώ λιγάκι και του λέω "έλα βρε αγάπη μου, μια φωτογραφία είναι, δεν είναι κάτι"».
