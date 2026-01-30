Ρίτα Γουίλσον για Κάθριν Ο' Χάρα: Ήταν μία γυναίκα αυθεντική και ειλικρινής σε ό,τι έκανε
Κάθριν Ο' Χάρα Ρίτα Γουίλσον

Ρίτα Γουίλσον για Κάθριν Ο' Χάρα: Ήταν μία γυναίκα αυθεντική και ειλικρινής σε ό,τι έκανε

Η παραγωγός είπε το δικό της «αντίο» στην ηθοποιό με μία ανάρτηση

Ρίτα Γουίλσον για Κάθριν Ο' Χάρα: Ήταν μία γυναίκα αυθεντική και ειλικρινής σε ό,τι έκανε
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε την Κάθριν Ο'Χάρα η Ρίτα Γουίλσον. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί θλίψη στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η παραγωγός έκανε λόγο για μία γυναίκα που τη διέκρινε η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η Ρίτα Γουίλσον μέσα από την ίδια δημοσίευση έστειλε επίσης τα συλλυπητήριά της στον σύζυγο της Κάθριν Ο'Χάρα και τους γιους τους.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Η Κάθριν Ο’Χάρα – μία γυναίκα αυθεντική και ειλικρινής σε ό,τι έκανε. Το έβλεπες στο έργο της, αν τη γνώριζες το έβλεπες και στη ζωή της, και το έβλεπες στην οικογένειά της. Μπο, Λουκ και Μάθιου, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Δείτε τη δημοσίευση της Ρίτα Γουίλσον


Φωτογραφία: Shutterstock

