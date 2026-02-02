Η animation εκδοχή του «Stranger Things» θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, δείτε το teaser
Οι χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους
Η σειρά animation με τίτλο «Stranger Things: Tales from '85» θα κυκλοφορήσει το Netflix τον Απρίλιο, με το teaser να δίνεται στη δημοσιότητα. Η σειρά ακολουθεί τους ίδιους χαρακτήρες από την πρωτότυπη live-action που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν.
Η animation εκδοχή, που διαδραματίζεται μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν του «Stranger Things» θα περιλαμβάνει νέους ηθοποιούς που θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες.
H Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ θα είναι η Ιλέβεν, ο Λούκα Ντίαζ ο Μάικ, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Μαξ, ο Μπράξτον Κουίνι ο Ντάστιν, ο Ελάισα Γουίλιαμς θα είναι ο Λούκας, ο Μπεν Πλεσάλα ο Γουίλ και ο Μπρετ Γκίπσον ο Χόπερ.
Δείτε το teaser
«Με τα κινούμενα σχέδια, δεν υπάρχουν πραγματικά όρια», ανέφερε ο Ρος Ντάφερ, δημιουργός της σειράς μαζί με τον αδερφό του, Ματ Ντέφαρ, σε προηγούμενη ανακοίνωση για τη σειρά.
«Βρισκόμαστε στο 1985, ο χειμώνας στο Χόκινς είναι παγωμένος και οι ήρωές μας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι όπου οι αρχικοί χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους στο "Stranger Things: Tales From '85"» αναφέρεται στην περίληψη.
