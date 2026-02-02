Η animation εκδοχή του «Stranger Things» θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, δείτε το teaser

Οι χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους