Stranger Things: Πώς σχολίασαν κριτικοί και κοινό το μεγάλο φινάλε της σειράς





Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Netflix το τελευταίο επεισόδιο και έτσι ολοκληρώθηκε η πολυετή ιστορία των παιδιών από το Χόκινς με μια διπλής διάρκειας μάχη κατά του Vecna και του Upside Down. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η προσπάθεια της ομάδας να μπλοκάρει την πλήρη σύγκλιση του Upside Down με τον πραγματικό κόσμο, με επικίνδυνες αποστολές στο Abyss και θυσίες που δοκιμάζουν τα όρια των χαρακτήρων.







Αντίστοιχα, το Radio Times τονίζει ότι το τελευταίο επεισόδιο είναι εσκεμμένα αμφίσημο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μοίρα της Eleven, και ότι η τελική σκηνή με το παιχνίδι Dungeons & Dragons λειτουργεί ως μεταφορά για το αν η ιστορία έχει πράγματι τελειώσει ή απλώς αλλάζει επίπεδο. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το φινάλε «δεν κλείνει όλες τις πόρτες», αλλά αφήνει χώρο για ερμηνεία, επιλογή που χαρακτηρίζεται τολμηρή αλλά και διχαστική.



Δείτε το τρέιλερ





Κριτικοί που φιλοξενούνται στο Rotten Tomatoes, εστιάζοντας ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο, αναφέρουν ότι το «The Rightside Up» συμπυκνώνει όλα τα βασικά στοιχεία της σειράς: νοσταλγία, φιλία, τρόμο και υπερφυσικό, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τα όριά της. Σε αρκετές επιμέρους κριτικές γίνεται λόγος για υπερβολικό συναισθηματικό βάρος και για ένα φινάλε που μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τους χαρακτήρες παρά με αυστηρό δραματουργικό κλείσιμο.







Στο ίδιο μήκος κύματος, μέσα όπως το GamesRadar+ επισημαίνει ότι το επεισόδιο έχει ισχυρές μεμονωμένες σκηνές και εικόνες που «μένουν» στον τηλεθεατή, αλλά και έναν ρυθμό που κατά στιγμές «βαραίνει» από την ανάγκη να δοθεί χώρος σε όλους. Το «The Rightside Up» περιγράφεται ως ένα φινάλε που δεν επιδιώκει την απόλυτη κορύφωση, αλλά μια ήσυχη, συναισθηματική έξοδο, κάτι που εξηγεί γιατί προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις.

Για τους περισσότερους ξένους κριτικούς, το τελευταίο επεισόδιο του «Stranger Things» δεν είναι ένα φινάλε που κρίνεται με όρους μεγάλων αποκαλύψεων. Είναι ένα επεισόδιο που επέλεξε συνειδητά να κλείσει τη σειρά με συναίσθημα, μνήμη και αποχαιρετισμό, γνωρίζοντας ότι αυτή η επιλογή θα ικανοποιήσει κάποιους και θα αφήσει άλλους με την αίσθηση ότι περίμεναν κάτι πιο τολμηρό.



Τα σχόλια στο X για το φινάλε του «Stranger Things»



Με βάση τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) η αίσθηση του κόσμου για το φινάλε του Stranger Things είναι έντονα συναισθηματική αλλά διχασμένη. Πολλοί θεατές δηλώνουν συγκινημένοι, μιλούν για ένα «όμορφο» και «σχεδόν τέλειο» τέλος και σημειώνουν ότι ένιωσαν κενό μετά την προβολή, κάτι που δείχνει ότι το επεισόδιο λειτούργησε ως ισχυρός αποχαιρετισμός.



Ταυτόχρονα, αρκετοί εκφράζουν επιφυλάξεις ή απογοήτευση, σημειώνοντας ότι το φινάλε δεν κάλυψε πλήρως τις προσδοκίες ή ότι η διαδρομή μέχρι εκεί ήταν αδύναμη, παρότι το ίδιο το τέλος είχε επικό χαρακτήρα. Υπάρχουν και πολλοί που δηλώνουν «διχασμένοι», αναγνωρίζοντας τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναμα σημεία.



Δείτε μερικά από τα σχόλια



Στο επίκεντρο της πλοκής του φινάλε βρίσκεται η προσπάθεια της ομάδας να μπλοκάρει την πλήρη σύγκλιση του Upside Down με τον πραγματικό κόσμο, με επικίνδυνες αποστολές στο Abyss και θυσίες που δοκιμάζουν τα όρια των χαρακτήρων. Στον κεντρικό αγώνα, η Joyce, ο Hopper και η υπόλοιπη ομάδα αντιμετωπίζουν τον Vecna, ενώ η Eleven φαίνεται να θυσιάζει τον εαυτό της για να σταματήσει την καταστροφή — μια θυσία που αργότερα υπονοείται πως μπορεί να είναι ψευδαίσθηση μέσα από την αφήγηση ενός παιχνιδιού Dungeons & Dragons από τον Mike, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την επιβίωσή της.



Λίγο πριν, οι φίλοι και σύμμαχοι περνούν από υψηλού κινδύνου καταστάσεις, σώζοντας παιδιά και καταστρέφοντας τελικά τον σύνδεσμο των δύο κόσμων. Μετά την τελική μάχη, υπάρχει άλμα 18 μηνών στο μέλλον, όπου οι χαρακτήρες προχωρούν στις ζωές τους με νέα επαγγέλματα, σχέσεις και δεσμούς, όπως ο Hopper να προτείνει γάμο στην Joyce και ο Steve να γίνεται καθηγητής, ενώ η μοίρα της Eleven παραμένει προσεκτικά αμφίβολη και ανοιχτή στην ερμηνεία του θεατή.