Γιάννης Νιάρρος για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Είπαμε να το κάνουμε σαν πάρτι
GALA
Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση, εξήγησε ο ηθοποιός

Σαν ένα πάρτι βίωσαν τον γάμο τους ο Γιάννης Νιάρρος και η Χαρά Μάτα Γιαννάτου. Ο ηθοποιός σε τηλεοπτική του συνέντευξη εξήγησε ότι η απόφασή τους να κάνουν το επόμενο βήμα μετά από δώδεκα χρόνια σχέσης ήταν συνειδητή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Νιάρρος εξομολογήθηκε αρχικά ότι η σχέση του με τη σύζυγό του του έχει χαρίσει ισορροποία στη ζωή του. «Νομίζω πως υπάρχει αυτή η ισορροπία και γενικά η μακροχρόνια σχέση μου έχει δώσει τεράστια ισορροπία. Γιατί αλλιώς κάπως στο μυαλό μου όταν έφευγε και φεύγει, δεν έχεις τίποτα να σε κρατήσει, δηλαδή να πεις ότι μην το κάνω αυτό, γιατί θα επιφέρει συνέπειες. Άμα ήταν οι συνέπειες μόνο σε εμένα πιο εύκολα θα έκανα βλακείες».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη συγκίνηση της γιαγιάς του: «Ήμουν πολύ πιο επιρρεπής και δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Επίσης ο γάμος έγινε πάρα πολύ συνειδητά, έτσι; Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση και είπαμε να το κάνουμε έτσι σαν πάρτι τώρα για να γελάσουμε. Ήρθε η γιαγιά, πήγαμε στο χωριό και τα λοιπά. Πρώτη φορά είδα τη γιαγιά μου να δακρύζει, έτσι; Σοβαρή κατάσταση…».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αποφεύγει να συνεργάζεται με τη σύζυγό του. Παρόλα αυτά, θεωρεί ωραίο να μην είναι ένα ζευγάρι συνεχώς μαζί. «Δεν αποφεύγουμε να δουλέψουμε μαζί. Δουλεύουμε, το έχουμε κάνει στη ζωή μας… Αλλά δεν τυχαίνει πολύ συχνά και εντάξει είναι και ωραίο να μην είσαι όλη μέρα με τον άλλον τώρα που είστε μαζί, τώρα να είστε μαζί και στη δουλειά, εντάξει. Να σου λείψει λίγο ρε παιδί μου, να πεις να γυρίσω σπίτι», τόνισε.

