Ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy με μποξεράκι και κάλτσες

Crypto.com Arena, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την επιστροφή του στην απονομή των μουσικών βραβείων, έπειτα από τέσσερα χρόνια αποχής από την εκδήλωση.

@grazia_magazin Justin Bieber kehrte auf die Grammys-Bühne zurück und präsentierte eine unveröffentlichte Version von "YUKON", lediglich gekleidet in seinen Seidenboxershorts. Die Beliebers sind völlig aus dem Häuschen – zurecht! Mit dabei und am supporten im Publikum natürlich Hailey Bieber.😍 (📸: Repost) #grazia #grazia_magazin #grammys ♬ Originalton - GRAZIA Germany

Ο Καναδός ποπ σταρ παρουσίασε μια λιτή εκδοχή του τραγουδιού του «Yukon», υποψήφιου για Grammy στην κατηγορία Καλύτερη R&B Ερμηνεία. Σημειώνεται, ότι ήταν επίσης υποψήφιος για τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο

Ποπ

Άλμπουμ για το R&B άλμπουμ του «Swag».

Το «Yukon» έχασε τελικά από το «Folded» της Kehlani, ενώ ο Μπίμπερ ήταν επίσης υποψήφιος για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το «Daisies».