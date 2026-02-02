Ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy με μποξεράκι και κάλτσες
Ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy με μποξεράκι και κάλτσες
Η συγκεκριμένη παρουσία του τραγουδιστή σηματοδοτεί την επιστροφή του στην απονομή των μουσικών βραβείων, έπειτα από τέσσερα χρόνια αποχής
Με ένα μεταξωτό μποξεράκι και κάλτσες εμφανίστηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή των Grammy 2026.
Η συγκεκριμένη παρουσία του τραγουδιστή στο Crypto.com Arena, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την επιστροφή του στην απονομή των μουσικών βραβείων, έπειτα από τέσσερα χρόνια αποχής από την εκδήλωση.
Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την απλότητά της, αλλά και την εκκεντρική επιλογή του να μην φορέσει παπούτσια και κανένα ρούχο εκτός από ένα μποξεράκι σε ασημί χρώμα, με τον καλλιτέχνη να τραγουδάει με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και τα μάτια κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του live. Στο τέλος του τραγουδιού, αποχώρησε αθόρυβα από τη σκηνή, αφήνοντας το κοινό έκπληκτο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Καναδός ποπ σταρ παρουσίασε μια λιτή εκδοχή του τραγουδιού του «Yukon», υποψήφιου για Grammy στην κατηγορία Καλύτερη R&B Ερμηνεία. Σημειώνεται, ότι ήταν επίσης υποψήφιος για τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ για το R&B άλμπουμ του «Swag». Το «Yukon» έχασε τελικά από το «Folded» της Kehlani, ενώ ο Μπίμπερ ήταν επίσης υποψήφιος για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το «Daisies».
Το «Swag», το έβδομο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές του και σηματοδοτώντας τη στροφή του Μπίμπερ από την ποπ προς ένα πιο soulful, R&B ύφος. Η τελευταία φορά που ανέβηκε στη σκηνή των Grammys ήταν το 2022, με το «Peaches» από το άλμπουμ «Justice», που είχε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς.
Φωτογραφίες: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia
Η συγκεκριμένη παρουσία του τραγουδιστή στο Crypto.com Arena, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την επιστροφή του στην απονομή των μουσικών βραβείων, έπειτα από τέσσερα χρόνια αποχής από την εκδήλωση.
Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την απλότητά της, αλλά και την εκκεντρική επιλογή του να μην φορέσει παπούτσια και κανένα ρούχο εκτός από ένα μποξεράκι σε ασημί χρώμα, με τον καλλιτέχνη να τραγουδάει με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και τα μάτια κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του live. Στο τέλος του τραγουδιού, αποχώρησε αθόρυβα από τη σκηνή, αφήνοντας το κοινό έκπληκτο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@grazia_magazin
Justin Bieber kehrte auf die Grammys-Bühne zurück und präsentierte eine unveröffentlichte Version von "YUKON", lediglich gekleidet in seinen Seidenboxershorts. Die Beliebers sind völlig aus dem Häuschen – zurecht! Mit dabei und am supporten im Publikum natürlich Hailey Bieber.😍 (📸: Repost) #grazia #grazia_magazin #grammys♬ Originalton - GRAZIA Germany
@k_04idk
justin biebers full live performance from the grammys. he sounds amazing. #justinbieber #yukon #grammys #grammys2026♬ Originalton - k_04idk
Ο Καναδός ποπ σταρ παρουσίασε μια λιτή εκδοχή του τραγουδιού του «Yukon», υποψήφιου για Grammy στην κατηγορία Καλύτερη R&B Ερμηνεία. Σημειώνεται, ότι ήταν επίσης υποψήφιος για τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ για το R&B άλμπουμ του «Swag». Το «Yukon» έχασε τελικά από το «Folded» της Kehlani, ενώ ο Μπίμπερ ήταν επίσης υποψήφιος για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το «Daisies».
Το «Swag», το έβδομο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές του και σηματοδοτώντας τη στροφή του Μπίμπερ από την ποπ προς ένα πιο soulful, R&B ύφος. Η τελευταία φορά που ανέβηκε στη σκηνή των Grammys ήταν το 2022, με το «Peaches» από το άλμπουμ «Justice», που είχε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Άλμπουμ της Χρονιάς.
Φωτογραφίες: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα