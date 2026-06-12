Στα «αζήτητα» 191 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρων – Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN
Στα «αζήτητα» 191 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρων – Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN
Ενώ τα παραπλανητικά emails που ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κάνουν θραύση, η εφορία αναζητά φορολογούμενους για να τους επιστρέψει εκατομμύρια —όχι μέσω email όμως, αλλά μέσω της επίσημης εφαρμογής «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ»
Σε μια συγκυρία όπου η ρευστότητα αποτελεί ζητούμενο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων μένουν «παγωμένα», περιμένοντας μια απλή δήλωση λογαριασμού από τους δικαιούχους.
Την ώρα μάλιστα που η αγορά «βομβαρδίζεται» από ψεύτικα μηνύματα για επιστροφές φόρων από απατεώνες που επιχειρούν να υφαρπάξουν προσωπικά στοιχεία και χρήματα ανυποψίαστων φορολογουμένων, στην πραγματικότητα παραμένουν «στα αζήτητα» της ΑΑΔΕ 191 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρων, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν κάνει την απαραίτητη κίνηση για να τα εισπράξουν: να δηλώσουν το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τους (όχι μέσω email όπως τους καλούν οι επιτήδειοι αλλά) στην πλατφόρμα myAADE.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν στα τέλη Απριλίου σε 737 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 191 εκατ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί: είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN, είτε δεν έχουν επικαιροποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, είτε δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ θέτει φιλόδοξο στόχο για επιστροφές άνω των 8 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, επιχειρώντας να περιορίσει δραστικά τις εκκρεμότητες και να ενισχύσει τη ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Τα αιτήματα περνούν από συστήματα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να «καθαρίζουν» γρήγορα οι νόμιμες επιστροφές και να εντοπίζονται έγκαιρα οι ύποπτες περιπτώσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ: επιχειρήσεις με υψηλή φορολογική συμμόρφωση απολαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές, χάρη σε θετικό ιστορικό και χαμηλό ρίσκο ελέγχου.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι έως 30 Νοεμβρίου 2026 να έχουν εκκαθαριστεί πλήρως όλες οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2025, ενώ τα νέα αιτήματα (εκτός ΦΠΑ) θα διεκπεραιώνονται εντός 90 ημερών, εφόσον δεν απαιτείται έλεγχος.
Την ώρα μάλιστα που η αγορά «βομβαρδίζεται» από ψεύτικα μηνύματα για επιστροφές φόρων από απατεώνες που επιχειρούν να υφαρπάξουν προσωπικά στοιχεία και χρήματα ανυποψίαστων φορολογουμένων, στην πραγματικότητα παραμένουν «στα αζήτητα» της ΑΑΔΕ 191 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρων, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν κάνει την απαραίτητη κίνηση για να τα εισπράξουν: να δηλώσουν το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τους (όχι μέσω email όπως τους καλούν οι επιτήδειοι αλλά) στην πλατφόρμα myAADE.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν στα τέλη Απριλίου σε 737 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 191 εκατ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί: είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN, είτε δεν έχουν επικαιροποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, είτε δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ θέτει φιλόδοξο στόχο για επιστροφές άνω των 8 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, επιχειρώντας να περιορίσει δραστικά τις εκκρεμότητες και να ενισχύσει τη ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
«Λεφτά υπάρχουν» αλλά δεν εισπράττονταιΗ επιτάχυνση των επιστροφών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ, με έμφαση στις πληρωμές που παραμένουν εκκρεμείς για πάνω από 90 ημέρες. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη μείωση των εκκρεμοτήτων στις 700.000 υποθέσεις έως το τέλος του έτους, ακόμη και αν σε αυτές περιλαμβάνονται «δύσκολες» περιπτώσεις, όπως δικαστικές διαμάχες ή αιτήματα που μπλοκάρουν λόγω υπαιτιότητας των φορολογουμένων.
Αυτοματισμοί και «γρήγορες λωρίδες»Κομβικό ρόλο παίζει η ψηφιοποίηση: πάνω από το 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ στοχεύεται να διεκπεραιώνεται αυτοματοποιημένα, με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και ολοκλήρωση εντός 90 ημερών.
Τα αιτήματα περνούν από συστήματα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να «καθαρίζουν» γρήγορα οι νόμιμες επιστροφές και να εντοπίζονται έγκαιρα οι ύποπτες περιπτώσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ: επιχειρήσεις με υψηλή φορολογική συμμόρφωση απολαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές, χάρη σε θετικό ιστορικό και χαμηλό ρίσκο ελέγχου.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι έως 30 Νοεμβρίου 2026 να έχουν εκκαθαριστεί πλήρως όλες οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2025, ενώ τα νέα αιτήματα (εκτός ΦΠΑ) θα διεκπεραιώνονται εντός 90 ημερών, εφόσον δεν απαιτείται έλεγχος.
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