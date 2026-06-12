Στα «αζήτητα» 191 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρων – Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN

Ενώ τα παραπλανητικά emails που ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κάνουν θραύση, η εφορία αναζητά φορολογούμενους για να τους επιστρέψει εκατομμύρια —όχι μέσω email όμως, αλλά μέσω της επίσημης εφαρμογής «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ»