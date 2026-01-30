Σόλων Τσούνης για την εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι σου»: Τον αγαπάω πολύ, είπα στον σκηνοθέτη ότι τον θέλουμε
Ελπίζω να έρθει και στο δικό μας σόι, είπε ακόμη ο ηθοποιός
Για την εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι» μίλησε ο Σόλων Τσούνης, επισημαίνοντας πως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ και πως είχε πει στον σκηνοθέτη ότι τον ήθελαν, όχι μόνο για την οικογένεια των «Τριαντάφυλλων», αλλά και για τους «Χαμπαίους».
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, εξήγησε πως δεν κατάφερε να συναντήσει τον Γιώργο Καπουτζίδη στα γυρίσματα, παρόλο που το επιθυμούσε.
Ο Σόλων Τσούνης ανέφερε για τον ηθοποιό και σεναριογράφο: «Είναι στο άλλο σόι, δυστυχώς. Δεν τον πέτυχα, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Ελπίζω να έρθει και στο δικό μας, στους Χαμπαίους. Το είπα και στον σκηνοθέτη ότι θέλουμε τον Γιώργο και στο δικό μας σόι».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg1qx8t44vv5)
Για την επιστροφή του σίριαλ, στη συνέχεια είπε: «Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, έχει γίνει συνήθεια πια. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευγνώμων. Πάει πολύ καλά στα νούμερα, η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια, οπότε τι άλλο να ζητήσει κανείς; Είχαμε μια αγωνία. Ήταν έξι χρόνια μετά, όλοι μεγαλώσαμε. Είχαμε ένα άγχος, αλλά η αρχή ήταν τόσο δυνατή που μας χαροποίησε και μας καθησύχασε».
Όσον αφορά στις φήμες που θέλουν το «Σόι σου» να συνεχίζεται και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ο ηθοποιός απάντησε: «Επισήμως δεν μας έχουν πει κάτι. Το διάβασα κι εγώ, χθες για την ακρίβεια, και εύχομαι να μας το πουν σύντομα. Το θέλουμε. Νομίζω ότι ήρθαμε για να μείνουμε όλοι μας».
