Good Job Nicky: Υπάρχει ο ανταγωνισμός αλλά έχουμε δεθεί και οι 28 υποψήφιοι για την Eurovision
Είμαστε κερδισμένοι όλοι ό,τι και να γίνει, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τη συμμετοχή του στην Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky, εξηγώντας πως έχει δεθεί με όλους τους υποψήφιους εκπροσώπους της χώρας στον διαγωνισμό, παρά τον ανταγωνισμό, και θεωρεί πως όλοι τους είναι κερδισμένοι, ό,τι κι αν συμβεί στο τέλος.
Ο τραγουδιστής έχει στείλει το τραγούδι «Dark Side of the Moon» με στόχο να εμφανιστεί εκείνος στην Eurovision για την Ελλάδα και στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου ανέφερε πως πρόκειται για ένα βιωματικό κομμάτι, το οποίο σχετίζεται με τη δική του «σκοτεινή» πλευρά.
Ο Good Job Nicky ανέφερε για όλους τους υποψήφιους του ελληνικού τελικού: «Είναι μία πολύ δυνατή χρονιά για την Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και θα ήθελα να σημειώσω ότι και οι 28 υποψήφιοι έχουμε δεθεί και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα σωστά. Προφανώς, υπάρχει ο ανταγωνισμός αλλά είναι τόσο ευγενής άμιλλα και γενικά ο ένας θέλει το καλό του άλλου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε κερδισμένοι και οι 28, ό,τι και να γίνει».
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα στοιχήματα που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μέχρι στιγμής: «Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει τη χώρα στο 3 αυτή τη στιγμή, είναι απίθανο», τόνισε.
Όσον αφορά στο τραγούδι του, είπε: «Το Dark Side of the Moon είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινέστατα περιγράφει σε πολλά εισαγωγικά τη δική μου σκοτεινή πλευρά, γιατί είμαι πιο πολύ της μπαλάντας. Το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ ρετρό, είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ για να το ερωτευτείς γρήγορα. Είμαστε "οπλισμένοι" για τον διαγωνισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γράφω βιωματικά, αλλά δεν περιορίζομαι στο βιωματικό. Θα έλεγα ότι είναι αμαρτία να περιοριστείς στο βιωματικό. Προσπαθώ να σκαλίζω ιστορίες άλλων».
Ο Good Job Nicky θα εμφανιστεί στον Β' ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στα φαβορί του ελληνικού τελικού. Τα προγνωστικά για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, δείχνουν πως ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».
