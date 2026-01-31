Good Job Nicky: Υπάρχει ο ανταγωνισμός αλλά έχουμε δεθεί και οι 28 υποψήφιοι για την Eurovision

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg2n0cfdgaw9)

Όσον αφορά στο τραγούδι του, είπε: «Το Dark Side of the Moon είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινέστατα περιγράφει σε πολλά εισαγωγικά τη δική μου σκοτεινή πλευρά, γιατί είμαι πιο πολύ της μπαλάντας. Το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ ρετρό,







Ο Good Job Nicky θα εμφανιστεί στον Β' ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στα φαβορί του ελληνικού τελικού. Τα προγνωστικά για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, δείχνουν πως ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».





είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ για να το ερωτευτείς γρήγορα. Είμαστε "οπλισμένοι" για τον διαγωνισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γράφω βιωματικά, αλλά δεν περιορίζομαι στο βιωματικό. Θα έλεγα ότι είναι αμαρτία να περιοριστείς στο βιωματικό. Προσπαθώ να σκαλίζω ιστορίες άλλων».