Κόνι Μεταξά: Αν δεν είχα πάει στο εξωτερικό, μπορεί να είχα αυτοκτονήσει γιατί θα πίστευα ότι γράφανε για μένα
Στην Ελλάδα τους αρέσει να πιστεύουν ότι ένα παιδί που έχει φτασμένους γονείς είναι ατάλαντο, τόνισε η τραγουδίστρια
Αμφισβήτηση για τις δυνατότητές της δέχτηκε η Κόνι Μεταξά στα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Η τραγουδίστρια τόνισε πως θεωρήθηκε ατάλαντη από τον κόσμο αλλά και από ανθρώπους του χώρου της. Αυτή η συνθήκη, μοιράστηκε, ενδεχομένως να την είχε οδηγήσει στην αυτοκτονία, αν δεν είχε περάσει προηγουμένως κάποια χρόνια στην Αμερική.
Καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube «Fashion Snap», η Κόνι Μεταξά μίλησε για την πεποίθηση των άλλων ότι δεν έχει ταλέντο: «Στην Ελλάδα τους αρέσει να πιστεύουν ότι όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια με φτασμένους γονείς και έχει κάποια βοήθεια, έστω και οικονομική, και αρχίζει να κάνει τον ίδιο επάγγελμα που κάνουν είναι σίγουρα ατάλαντο. Το ένιωσα».
Όπως εξήγησε, ως κόρη του Λευτέρη Πανταζή χρειάζεται να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες από συναδέλφους της για να αποδείξει την αξία της. «Αυτή την ταμπέλα αρέσει να τη βάζουν σε ένα παιδί φτασμένων γονιών. Και εγώ, οτιδήποτε και να κάνω σε σύγκριση με έναν άλλο καλλιτέχνη που μπορεί να κάνει το ένα, εγώ πρέπει να κάνω το δέκα για να αποδείξω ότι είμαι αρκετά καλά σε αυτό που κάνω. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να καταλάβω ότι δεν είναι αλήθεια».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Στην ίδια συνέντευξη, η Κόνι Μεταξά σημείωσε ότι στο εξωτερικό, όπου βρέθηκε για σπουδές, πήρε επιβεβαίωση για τις ικανότητές της. «Όταν πήγα στο εξωτερικό, στο πανεπιστήμιο, και δεν ήξερε κανείς ποια είμαι και ήμουν η καλύτερη και έπαιρνα τα “Μπράβο”, εκεί πήρα για πρώτη φορά την επιβεβαίωση. Έλεγα “α, τώρα δεν έχει κανένας να κερδίσει κάτι από εμένα. Β, δεν έχουν ιδέα ποια είμαι, και απλά βλέπουν το ταλέντο και το χειροκροτούν», επισήμανε.
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε επίσης ότι, αν δεν είχε ζήσει κάποια χρόνια εκτός Ελλάδας, ίσως και να είχε βάλει τέλος στη ζωή της, αφού θα έδινε βάση σε όσα αρνητικά λέγονταν και γράφονταν για το πρόσωπό της. «Δηλαδή, αν δεν είχα πάει εκεί τώρα μπορεί να είχα αυτοκτονήσει. Θα πίστευα δηλαδή αυτά που μου γράφανε. Αυτό μου έφερε ισορροπία για την πραγματικότητα, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο κακοπροαίρετοι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ τα ονόματα των γονιών μου (σ.σ προκειμένου να επωφεληθεί)», συμπλήρωσε.
