Rosanna Mailan για το υποψήφιο τραγούδι της στη Eurovision: Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά νιώθω έτοιμη
Είναι μεγάλη απόφαση αυτή που έχω πάρει, δήλωσε η τραγουδίστρια
Μεγάλη ευθύνη φέρει για τη Rosanna Mailan η απόφασή της να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision. Παρόλα αυτά, η τραγουδίστρια που κατάγεται από την Κούβα και θα διεκδικήσει μία θέση στον ελληνικό τελικό με το κομμάτι «Άλμα», νιώθει έτοιμη να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού.
«Είναι μεγάλη απόφαση αυτή που έχω πάρει. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά νιώθω ότι είμαι έτοιμη», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στο τραγούδι με το οποίο βρέθηκε στους φιναλίστ του ελληνικού τελικού και το οποίο έχει ισπανικό στίχο, η Rosanna Mailan διευκρίνισε ότι δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει με ένα κομμάτι που δεν την εκφράζει. «Δεν θα μπορούσα να στείλω κάτι που δεν είμαι εγώ εκατό τοις εκατό. Αυτός ο διαγωνισμός θέλει αυθεντικότητα. Μόνο αν κάνω κάτι που με εκφράζει μπορώ να είμαι πάνω στη σκηνή, όπως πρέπει», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Επίσης, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για την πρόκρισή της στον ελληνικό τελικό. «Ήμουν στο Μέγαρο Μουσικής γιατί συμμετείχα στην παράσταση ''Ο Καραγκιόζης στην Κούβα'' του Καρελά. Μόλις με πήραν τηλέφωνο του λέω ''Μπορώ να ουρλιάξω;''. Το πρώτο άτομο που ήθελα να ενημερώσω ήταν ο πατέρας μου και στη συνέχεια οι δημιουργοί», θυμήθηκε.
«Άλμα στα ισπανικά είναι η ψυχή και είναι το άλμα το ελληνικό που είναι το τολμάω, αλλάζω καταστάσεις. Η ζωή μου ολόκληρη είναι αποφάσεις. Οπότε αυτό το τραγούδι μου ήρθε γάντι», τόνισε αναφερόμενη στον τίτλο του κομματιού.
