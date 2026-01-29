Zaf για την απόφασή του να στείλει τραγούδι για τη Eurovision: Κάθε χρόνο ερχόταν πρόταση, αλλά δεν ένιωθα έτοιμος

Όταν ο Zaf ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή τώρα, είπε: «Έχω δει κάποια πράγματα και έχω μία παραπάνω εμπειρία, η οποία με έχει βοηθήσει να είμαι ήρεμος και να ξέρω και τι θέλω καλύτερα. Τρία χρόνια γίνεται αυτό, κάθε χρόνο έρχεται πρόταση για την Eurovision, αλλά τα προηγούμενα δύο χρόνια είπα "όχι" γιατί δεν ένιωθα έτοιμος. Το τραγούδι δημιουργήθηκε από εμένα πριν από τέσσερα χρόνια και άλλαξε λίγο το ύφος του για την Eurovision, αλλά δεν ήταν γραμμένο για την Eurovision. Έγινε λίγο πιο γκράντε και έφυγαν κάποιες λεξούλες οι οποίες δεν έπρεπε να ειπωθούν στο πλαίσιο της Eurovision. "Αστείο" γιατί έχω μία κοσμοθεωρία, ότι αν τα παίρνεις λίγο στην πλάκα τα πράγματα, η ζωή κυλάει λίγο πιο ήρεμα και αρμονικά και έχω γίνει και άνθρωπος λίγο πιο γειωμένος, οπότε και τα καλά και τα κακά τα θεωρώ λίγο αστεία, έχουν την πλάκα τους. Και γενικά η ζωή έχει λίγο την πλάκα της, δεν ξέρεις που θα σε πάει, δεν είσαι σίγουρος για τίποτα, αλλά αν εμπιστεύεσαι ότι θα πας κάπου καλά, περνάς καλά στη ζωή. Μόνο έτσι πιστεύω. Πλέον είμαι αυτός ο τύπος. Αναγκάστηκα να γίνω».





