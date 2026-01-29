Zaf για την απόφασή του να στείλει τραγούδι για τη Eurovision: Κάθε χρόνο ερχόταν πρόταση, αλλά δεν ένιωθα έτοιμος
Περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να συμβεί και με βοήθησε να είμαι πιο γειωμένος, είπε ο τραγουδιστής
Για την Eurovision και την απόφασή του να στείλει φέτος τραγούδι ώστε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, παρά τις προτάσεις που δεχόταν κάθε χρόνο, μίλησε ο Zaf, ο οποίος θα παρουσιάσει τον τραγούδι του «Αστείο» στον Β' ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου.
Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και εξήγησε πως το κομμάτι που έστειλε το είχε δημιουργήσει πριν από τέσσερα χρόνια και έκανε αλλαγές για να μπορεί να το ερμηνεύσει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.
Όταν ο Zaf ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή τώρα, είπε: «Έχω δει κάποια πράγματα και έχω μία παραπάνω εμπειρία, η οποία με έχει βοηθήσει να είμαι ήρεμος και να ξέρω και τι θέλω καλύτερα. Τρία χρόνια γίνεται αυτό, κάθε χρόνο έρχεται πρόταση για την Eurovision, αλλά τα προηγούμενα δύο χρόνια είπα "όχι" γιατί δεν ένιωθα έτοιμος. Το τραγούδι δημιουργήθηκε από εμένα πριν από τέσσερα χρόνια και άλλαξε λίγο το ύφος του για την Eurovision, αλλά δεν ήταν γραμμένο για την Eurovision. Έγινε λίγο πιο γκράντε και έφυγαν κάποιες λεξούλες οι οποίες δεν έπρεπε να ειπωθούν στο πλαίσιο της Eurovision. "Αστείο" γιατί έχω μία κοσμοθεωρία, ότι αν τα παίρνεις λίγο στην πλάκα τα πράγματα, η ζωή κυλάει λίγο πιο ήρεμα και αρμονικά και έχω γίνει και άνθρωπος λίγο πιο γειωμένος, οπότε και τα καλά και τα κακά τα θεωρώ λίγο αστεία, έχουν την πλάκα τους. Και γενικά η ζωή έχει λίγο την πλάκα της, δεν ξέρεις που θα σε πάει, δεν είσαι σίγουρος για τίποτα, αλλά αν εμπιστεύεσαι ότι θα πας κάπου καλά, περνάς καλά στη ζωή. Μόνο έτσι πιστεύω. Πλέον είμαι αυτός ο τύπος. Αναγκάστηκα να γίνω».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ανέφερε πως από τη μία πλευρά θέλει να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, αλλά από την άλλη απολαμβάνει πλήρως όλη αυτή τη διαδικασία: «Ανυπομονώ να ηρεμήσουν τα πράγματα και να κάτσω να γράψω. Έχω πάρα πολλά πράγματα να γράψω. Είναι πάρα πολύ όμορφα, περνάω πάρα πολύ ωραία. Νόμιζα ότι θα έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί γενικά είμαι πάρα πολύ αγχώδης, αλλά τελικά δεν έχω καθόλου. Ίσως το ότι περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να συμβεί αυτό, με βοήθησε να είμαι πιο γειωμένος και να το αποδεχτώ σαν μια ωραία εμπειρία. Αν το έκανα νωρίτερα νομίζω θα ήμουν πιο αγχώδης και δεν θα το απολάμβανα», τόνισε.
Τέλος, ο Zaf είπε για την ανταπόκριση του κόσμου για το τραγούδι του: «Παίρνω πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο και από τους φαν του εξωτερικού. Αυτό είναι μία έκπληξη για εμένα, αλλά είναι η δύναμη του ελληνικού στίχου».
