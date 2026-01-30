Dj Stephan για τον χωρισμό του με την Έλενα Τσαγκρινού: Ήταν κοινή απόφαση, δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο
Dj Stephan για τον χωρισμό του με την Έλενα Τσαγκρινού: Ήταν κοινή απόφαση, δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο
Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια, σχολίασε
Κοινή ήταν η απόφαση για την Έλενα Τσαγκρινού και τον Dj Stephan να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο ανάμεσά τους.
Η τραγουδίστρια μέσα από συνέντευξή της ανακοίνωσε ότι δεν είναι πλέον μαζί με τον Dj Stephan. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, μίλησε για τη συνθήκη του χωρισμού τους, αλλά και για τον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί.
Αρχικά, ο Dj Stephan τόνισε ότι ο χωρισμός σχετίζεται με προσωπικούς λόγους και τόνισε ότι ήρθε έπειτα από κοινή απόφαση: «Για προσωπικούς λόγους αποφασίσαμε ο καθένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ήταν κοινή απόφαση, δεν συνέβη κάτι τραγικό ή σοβαρό μεταξύ μας. Τώρα μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια. Όλα έγιναν τις τελευταίες μέρες».
Σε άλλο σημείο, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο ανάμεσα σε εκείνον και την τραγουδίστρια και πρόσθεσε ότι προτεραιότητά τους αποτελεί η ανατροφή του γιου τους: «Το πιο σημαντικό τώρα είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του, να κάνει ό,τι θέλει και να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε το παιδάκι μας. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο».
Δείτε το βίντεο
Επιπλέον, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην επίδραση του παιδιού στη σχέση τους, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ο ερχομός ενός παιδιού επηρεάζει κάθε ζευγάρι, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι και λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Έχουμε ένα παιδί και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το παιδί στο δικό μου σπίτι ή στο δικό της και να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, έχουμε κάθε ημέρα επικοινωνία. Μένουμε αρκετά κοντά».
Η Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Dj Stephan, μετά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό για τη σχέση τους. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι πρόκειται για ένα θέμα που την πληγώνει και είναι πολύ νωρίς να το συζητήσει αναλυτικά, όμως ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ότι με τον πρώην σύντροφό της, υπάρχει αγάπη μεταξύ τους και ελπίζει όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σχετικά με τον χωρισμό, η ίδια δήλωσε: «Δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα γιατί είναι προσωπικό, λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, οπότε να το συζητήσουμε αργότερα». Αναφερόμενη στην απουσία κοινών αναρτήσεων στα social media, εξήγησε: «Στα social ξεκίνησε να διαχωρίζεται λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, αλλά κι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά».
Δείτε το βίντεο
