Χώρισε η Έλενα Τσαγκρινού: Είναι κάτι που πληγώνει, δεν θέλω να αναπτύξω τώρα το θέμα
Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Dj Stephan με τον οποίο ήταν σε σχέση από το 2022
Tον χωρισμό της με τον Dj Stephan επιβεβαίωσε η Έλενα Τσαγκρινού, μετά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για τη σχέση τους.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως αυτό το θέμα είναι κάτι που την πληγώνει και είναι πολύ νωρίς να το συζητήσει αυτό το διάστημα, παρόλα αυτά τόνισε στην εκπομπή Buongiorno όπου μίλησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, πως με τον Κώστα, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αγαπιούνται πολύ και ελπίζει όλα να κυλήσουν ομαλά και για τους δύο.
Η Έλενα Τσαγκρινού είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό της: «Δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα γιατί είναι προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, οπότε να το αναπτύξουμε αργότερα». Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής της επισήμανε πως έχουν σταματήσει εδώ και καιρό οι κοινές τους αναρτήσεις, δήλωσε: «Στα social ξεκίνησε διαχωρίζοντας λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά κι ο καθένας κάνει την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά».
Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan ήταν ζευγάρι από το 2022. Το καλοκαίρι του 2023 η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της και ένα χρόνο αργότερα, στις 9 Αυγούστου 2024 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο Ηρακλής-Τριαντάφυλλος, μετά από μία αποβολή.
Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της τον Σεπτέμβριο του 2025, η τραγουδίστρια μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Dj Stephan: «Τον θεωρώ πρότυπο τον άντρα μου, ήταν δίπλα μου αυτές τις στιγμές τις δύσκολες και δεν έφυγε καθόλου. Φτάσαμε και εμείς μέχρι τα όριά μας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλύτερα πώς να βάζει την πάνα και οτιδήποτε από μια δασκάλα, που λέει ο λόγος. Την ψυχολογία του παιδιού την ξέρει καλά. Μου είπε αυτόν τον ένα χρόνο που αφήσαμε τον εαυτό μας αλλά ήμασταν δίπλα στο παιδί έχουμε μάθει κάποια πράγματα για εκείνον παραπάνω», είχε πει στο Happy Day.
