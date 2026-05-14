Νεκρή 79χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια
Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Η 79χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο ΚΑΤ. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
«Ήμουν μέσα στο μαγαζί και περίμενα να έρθει η κυρία Άννα (σ.σ. το θύμα), η οποία με είχε ειδοποιήσει ότι θα περάσει να πάρει κάποια πράγματα από μένα. Πήγαινε να διασχίσει τον δρόμο, το φανάρι ήταν κόκκινο, ανάβει πράσινο, ξεκινούν όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινά και το φορτηγό. Η κυρία Άννα διέσχισε τον δρόμο, πιθανότατα το φορτηγό δεν την είδε λόγω ύψους, αφού ήταν 1,47, και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω μόλις ο οδηγός άκουσε τον θόρυβο και κατάλαβε τι έγινε. Πήρα κάποια σεντόνια από το μαγαζί γιατί η γυναίκα ήταν νεκρή και σε πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
