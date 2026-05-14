Στα 31,3 εκατ. ευρώ η φετινή στήριξη προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, δείτε πίνακες

Αναλυτικά η χρηματοδότηση όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών:

-1.337.717€ η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ),-1.151.664€ η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜΑμεΑ),-1.122.830€ η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ),-1.052.170€ η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ),-980.459€ η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ),-817.608€ η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚΟΕ),-803.073€ η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΟΠ),-589.486€ η Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο (ΕΛΟΤ),ενώ με 973.476€ επιχορηγείται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και με 568.137€ η Ελληνική Παραολυμπική Επιτροπή (ΕΠΕ).