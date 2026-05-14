Στα 31,3 εκατ. ευρώ η φετινή στήριξη προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, δείτε πίνακες
Για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, η συνολική δαπάνη μας προς τις Ομοσπονδίες είναι αυξημένη κατά 4,2 εκατομμύρια ευρώ
Αυξημένη κατά 4,2 εκατ.€ (+15,5%) είναι η φετινή στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες, η οποία αγγίζει τα 31,3 εκατ.€ συνολικά, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Συγκεκριμένα:
-σε 17,75 εκατ.€ ανέρχεται η ετήσια τακτική επιχορήγησή τους για το 2026, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων»
-σε 11,05 εκατ.€, από 9,5 εκατ. ευρώ πέρσι, ανέρχεται η χρηματοδότησή τους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών
παιγνίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία των Εθνικών μας Ομάδων όλων των ηλικιών,
-σε 2,5 εκατ.€ ανέρχεται η κάλυψη από το Υπουργείο Αθλητισμού (επίσης, για πρώτη φορά) της δαπάνης που αντιστοιχεί στην ετήσια χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ, για τις προπονήσεις των Εθνικών μας Ομάδων, η οποία έως πέρυσι επιβάρυνε τις Ομοσπονδίες!
Με αυξημένους πόρους από την τακτική επιχορήγηση και από τη φορολογία των κερδών των παικτών του Στοιχήματος, ενισχύουμε σταθερά τις Ομοσπονδίες με διαφάνεια και θεσμική συνέπεια. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε τυχαίες, αποσπασματικές ή συγκυριακές πολιτικές. Χρειάζεται σχέδιο, που το εφαρμόζουμε καθημερινά, συνέχεια, λογοδοσία και πραγματικούς πόρους. Αυτό κάνουμε πράξη. Διαθέτουμε πλέον σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία, για έναν αθλητισμό με στέρεες βάσεις και προοπτική».
«Πρωταθλήτρια» στη συνολική χρηματοδότηση η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) με 3.762.330€ και ακολουθούν με:
-3.127.576€ η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ),
-3.115.962€ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ),
-2.162.744€ η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ),
Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε:«Η ουσιαστική στήριξη της βάσης του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Φέτος, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, η συνολική δαπάνη μας προς τις Ομοσπονδίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού φτάνει πλέον τα 31,3 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,5% σε σχέση με πέρυσι και είναι σχεδόν διπλάσια(!) απ’ ότι παραλάβαμε το 2019…
-1.337.717€ η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ),
-1.151.664€ η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜΑμεΑ),
-1.122.830€ η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ),
-1.052.170€ η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ),
-980.459€ η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ),
-817.608€ η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚΟΕ),
-803.073€ η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΟΠ),
-589.486€ η Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο (ΕΛΟΤ),
ενώ με 973.476€ επιχορηγείται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και με 568.137€ η Ελληνική Παραολυμπική Επιτροπή (ΕΠΕ).
Αναλυτικά η χρηματοδότηση όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών:
