Basilica για την πρόκρισή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το περίμενα κατά το ένα 80%
Το εκτιμώ το κομμάτι μου, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Σίγουρη ότι θα βρισκόταν ανάμεσα στους φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision ήταν η Basilica, αφού πίστευε ότι το κομμάτι Set everything on fire με το οποίο δήλωσε συμμετοχή είχε πολλές πιθανότητες να διαγράψει μία πετυχημένη πορεία.
Η Basilica ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Χάρηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα κατά το ένα 80%. Το πίστευα γιατί έλεγα, όχι ως τραγουδίστρια ως συνθέτρια καταρχάς, ότι έχω γράψει ένα όμορφο κομμάτι. Το εκτιμώ το κομμάτι».
Περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για την πρόκρισή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, ανέφερε: «Ήμουν στο σπίτι. Στο δέντρο καθόμουν με τη γατούλα, ήμουν πολύ χαλαρά. Κατευθείαν πήρα τη μητέρα μου, αμέσως μετά τον πατέρα μου και τον συνεργάτη μου».
Όσον αφορά στην απόφασλη της να δηλώσει συμμετοχή, η Basilica εξήγησε ότι την πήρε δύο μόλις μέρες πριν παρέλθει η προθεσμία. «Το πήρα απόφαση δύο μέρες πριν, ενώ το ήθελα από πέρυσι. Δεν υπήρχε το τραγούδι, υπήρχε μόνο το ρεφρέν, μισή παρτιτούρα. Είμαι τρελή!», είπε.
