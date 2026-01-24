Kianna για το τραγούδι της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Όλη τη χρονιά πέρυσι αυτό ετοίμαζα
Το είχα επιχειρήσει ξανά το 2022, τώρα το έκανα πολύ πιο σωστά και οργανωμένα, τόνισε

Στη δημιουργία του τραγουδιού No More Drama με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision αναφέρθηκε η Kianna.

Η φιναλίστ εξήγησε ότι το ετοίμαζε έναν χρόνο, αφού είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας, αλλά δεν είχε καταφέρει να προκριθεί. Αυτή τη φορά ήθελε να στείλει ένα τραγούδι που να έχει πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Kianna ανέφερε: «Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια. Το είχα επιχειρήσει ξανά το 2022. Τώρα το έκανα πολύ πιο σωστά και οργανωμένα. Σκεφτόμουν την ιδέα για το κομμάτι κάνα χρόνο πριν. Ήξερα ότι θέλω να το κάνω, είχα περίπου στο μυαλό μου πώς ήθελα να το κάνω και έλεγα θα το κάνω του χρόνου πιο δυναμικά. Όλη τη χρονιά πέρυσι ετοίμαζα αυτό ουσιαστικά. Εγώ πήγα επί τούτου, στοχευμένα».

Όσον αφορά στην εμφάνισή της στον ελληνικό τελικό, ανέφερε: «Είδαμε τη σκηνή πώς θα είναι σε μακέτα. Έχουμε κάποιες ιδέες. Μας καθοδηγεί και ο κύριος Φωκάς (Ευαγγελινός). Πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα σχετικά με τα προγνωστικά με τις live εμφανίσεις».

