Portobello: Η σειρά για τον «βασιλιά» της ιταλικής τηλεόρασης που κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία
Η σειρά εξερευνά την ιστορία του παρουσιαστή Έντσο Τόρτορα που έγινε πρωταγωνιστής μιας παράλογης δικαστικής δοκιμασίας
Η πρώτη ιταλική πρωτότυπη σειρά του HBO Max, Portobello από τον Μάρκο Μπελόκιο κάνει πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου.
Η σειρά έξι επεισοδίων εξερευνά την αληθινή ιστορία του τηλεοπτικού παρουσιαστή Έντσο Τόρτορα, ο οποίος κατηγορήθηκε άδικα για διασυνδέσεις με τη μαφία. Πρόσφατα το HBO Max κυκλοφόρησε τρέιλερ που έχει σχεδιαστεί για να δώσει στο κοινό μια πλήρη εικόνα της σειράς.
Γυρίζοντας τους θεατές πίσω στην Ιταλία της δεκαετίας του 1980, αφηγείται την ιστορία μιας από τις πιο διαβόητες δικαστικές κακοδικίες στην ιστορία της χώρας. Ο Μάρκο Μπελόκιο σκηνοθέτησε και συνέγραψε το σενάριο του δράματος που φέρει τον τίτλο τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσίασε ο Τόρτορα και είχε πάνω από 28 εκατομμύρια τηλεθεατές σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Πρωταγωνιστής είναι ο Φαμπρίτσιο Τζιφούνι.
Ο παρουσιαστής είχε δημιουργήσει το δημοφιλές πρόγραμμα με τίτλο που παρέπεμπε στην αγορά Portobello του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια του οποίου μέλη του κοινού από το σπίτι μπορούσαν να τηλεφωνήσουν για να αγοράσουν ή να πουλήσουν αντικείμενα ή να παρουσιάσουν ιδέες. Ένα μέλος του ζωντανού κοινού στο στούντιο ή ένας ειδικός καλεσμένος προσπαθούσε να δελεάσει τη μασκότ της εκπομπής, έναν πράσινο παπαγάλο, να μιλήσει.
Δείτε το τρέιλερ
Έτσι, οι Ιταλοί έμειναν άναυδοι όταν, ξαφνικά, ο Τόρτορα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών σε σχέση με την Καμόρα, τη διαβόητη ναπολιτάνικη εγκληματική οργάνωση.
Ο Τζιοβάνι Παντίκο (Λίνο Μουσέλα) - στενός συνεργάτης του επικεφαλής της οργάνωσης και αφοσιωμένος θεατής της εκπομπής αποφάσισε να απεμπλακεί από τις παράνομες δραστηριότητες και να γίνει πληροφοριοδότης. Σε μια μακρά λίστα ονομάτων και εγκληματικών δραστηριοτήτων που έδωσε ο Παντίκο στις αρχές, ένα όνομα - Έντσο Τόρτορα- φαινόταν απίστευτο. Ωστόσο, αυτή η ταύτιση πυροδότησε μια εφιαλτική πολυετή νομική μάχη, καθώς ο Τόρτορα πάλευε να καθαρίσει το όνομά του και να απελευθερωθεί.
«Υπάρχει αυτός ο αθώος άνθρωπος, αλλά δεν είναι άγιος», δήλωσε ο Μπελόκιο στο THR σε συνέντευξή του πέρυσι. «Αυτό με ενδιέφερε. Δεν είναι άγιος, δεν είναι ήρωας». «Ο ''βασιλιάς'' της ιταλικής τηλεόρασης της δεκαετίας του 1980 έγινε ο πρωταγωνιστής μιας παράλογης δικαστικής δοκιμασίας» αναφέρεται στη σύνοψη του HBO Max.
