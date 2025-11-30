Μαρία Κωνσταντάρου: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε την «Μπάρμπι»
Μαρία Κωνσταντάρου: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε την «Μπάρμπι»
Ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει γατούλα κι είπε και η Αλίκη «αυτό θέλετε, αυτό θα φάτε;» πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής, τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για άλλες σημαντικές στιγμές της καριέρας της μίλησε η Μαρία Κωνσταντάρου, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν. Η ηθοποιός, η οποία σήμερα είναι 92 ετών, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν αισθάνεται την ηλικία της, προσθέτοντας ότι κινηματογραφικά έχει συμμετάσχει σε μόλις δύο ταινίες, και στις δύο στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Η πρώτη ταινία είναι η «Αχ αυτή η γυναίκα μου», ενώ η δεύτερη ονομαζόταν «Μαρία της σιωπής». Μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μαρία Κωνσταντάρου εστίασε στη μοναδικότητα της προσωπικότητάς της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια σπουδαία ηθοποιός, με έντονη σκηνική ταυτότητα και ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ήθελε να παρουσιάζεται στο κοινό.
Όπως τόνισε, όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανέβασε το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και η παράσταση δεν σημείωσε την αναμενόμενη επιτυχία, η ίδια αντιλήφθηκε πως το κοινό την προτιμούσε σε πιο ανάλαφρους ρόλους. «Ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει πιο παιχνιδιάρα και πιο ανάλαφρη», ανέφερε η ηθοποιός, σημειώνοντας ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε πλήρη επίγνωση της εικόνας της και της απήχησής της.
«Είμαι 92 ετών και δεν μου φαίνεται! Έκανα μόνο δύο ταινίες στην καριέρα μου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το "Αχ αυτή η γυναίκα μου" και τη "Μαρία της σιωπής" Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Μπάρμπι! Όταν η Αλίκη έπαιξε το “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” δεν πήγε καλά, γιατί ο κόσμος ήθελε να τη βλέπει γατούλα. Και είπε και η Αλίκη “αυτό θέλετε, αυτό θα φάτε”. Η Αλίκη, επειδή ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν με φοβήθηκε ποτέ. Όλες οι άλλες πρωταγωνίστριες δεν με πήραν», εξήγησε.
Παράλληλα, η Μαρία Κωνσταντάρου αποκάλυψε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν την αντιμετώπισε ποτέ ανταγωνιστικά, επισημαίνοντας ότι άλλες πρωταγωνίστριες δεν επέλεγαν να συνεργαστούν μαζί της, σε αντίθεση με την Αλίκη που, όπως είπε, δεν φοβήθηκε τη συνύπαρξη επί σκηνής.
Αναφερόμενη στην τηλεόραση, ξεχώρισε τη συμμετοχή της στη σειρά «Βαρβαρότητες», όπου συμπρωταγωνίστησε με τη Χρύσα Ρώπα και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις καλύτερες δουλειές της.
Τέλος, αποκάλυψε ότι η οικονομικά πιο αποδοτική δουλειά της ήταν η σειρά «Σοφία Ορθή». Όπως είπε, τα χρήματα που κέρδισε τότε τα επένδυσε σε κρατικά ομόλογα, ωστόσο έχασε τελικά όλο το ποσό.
