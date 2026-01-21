Απόψε στο Survivor δύο υποψήφιοι θα κληθούν σε νέα μονομαχία
Το αποτέλεσμα θα κρίνει ποιος θα παραμείνει στο παιχνίδι
Με τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από την ομάδα των Επαρχιωτών και έναν υποψήφιο από την ομάδα των Αθηναίων, οι Μπλε πιέζονται περισσότερο στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 22.15, στον ΣΚΑΪ.
Η χθεσινή νίκη των Αθηναίων οδήγησε τους Επαρχιώτες σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του τρίτου υποψήφιου προς αποχώρηση, μόνο που οι ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο και τη Φωτεινή Καλεύρα, με αποτέλεσμα να βγουν και οι δύο υποψήφιοι. Ο Σταύρος σοκαρίστηκε, αναγνωρίζοντας στρατηγική ορισμένων μελών της ομάδας του, πίσω από το αποτέλεσμα, καθώς αγωνιστικά πιστεύει πως δεν του αξίζει. Η Φωτεινή από την άλλη πλευρά, δήλωσε πως το περίμενε γιατί αγωνιστικά είχε φέρει μόνο τρεις νίκες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδειξε πως πλέον στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχουν δύο υποομάδες που λειτουργούν διαφορετικά.
Το κοινό εχθές έδωσε την θετική του ψήφο στους Survivors που θέλει να παραμείνουν και απόψε θα αποκαλυφτεί ποιοι δύο είναι ασφαλείς και ποιοι θα μονομαχήσουν. Ελένη Ζαράγγα, Γιάννης Στίνης, Σταύρος Φλώρος και Φωτεινή Καλεύρα ζουν τη δική τους αγωνία και αυτό φαίνεται και στις καλύβες όπου η ένταση κυριαρχεί.
Δείτε το τρέιλερ
Πριν από τη μονομαχία, ένα αγώνισμα επάθλου περιμένει τις δύο ομάδες και μάλιστα σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης που δεν έχει υπάρξει ξανά. Το έπαθλο για το οποίο αναμετρώνται, Αθηναίοι και Επαρχιώτες, «ονοματίζεται» διαφορετικά ανά περιοχή και έχει να κάνει με την απόλαυση.
Το βράδυ δύο Survivors θα μάθουν πως έχουν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και δύο υποψήφιοι θα κληθούν σε μονομαχία. Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει απόψε;
