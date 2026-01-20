Κέλλυ για «Επαρχιώτες» στο Survivor: Τρελάθηκα γιατί με κατηγόρησαν για μία συμπεριφορά που θεωρώ απρεπέστατη
Προσπαθούσε να με κρατήσει η ομάδα μου, δήλωσε στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης
Ιδαίτερα ενοχλημένη με τους «Επαρχιώτες» εμφανίστηκε η Κέλλυ Μποφίλιου στο νέο επεισόδιο του Survivor, το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.
Η παίκτρια των «Αθηναίων» ανέφερε πως η αντίπαλη ομάδα την κατηγόρησε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου για μία πράξη στην οποία, όπως τόνισε, δεν θα προχωρούσε ποτέ. Μόλις άκουσε όσα της καταλόγισαν για τον αγώνα, τρελάθηκε, αλλά τη συγκράτησαν οι συμπαίκτες της.
Όπως είπε αρχικά στην κάμερα: «Έχω ξυπνήσει με αρκετά νεύρα σήμερα. Ίσως αυτό όμως με βοηθήσει στον αγώνα γιατί πήγαινα πολύ cute και '''όλοι αγαπημένοι, ναι μεν αντίπαλοι, αλλά ok''. Έχω τρελαθεί. Προσπαθούσε να με κρατήσει η ομάδα γιατί ουσιαστικά με κατηγόρησαν για κάτι που δεν έκανα. Και μάλιστα για μία συμπεριφορά που τη θεωρώ απρεπέστατη, την οποία ποτέ εγώ δεν θα έκανα».
Σύμφωνα με την Κέλλυ, το συμβάν προκάλεσε ένταση σε όλη την ομάδα. «Χθες φτάνοντας στην παραλία το βράδυ μετά το συμβούλιο ήμασταν όλοι σε μεγάλη ένταση με την απέναντι ομάδα. Μεταξύ μας μια χαρά είμαστε», πρόσθεσε.
