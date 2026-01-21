Σταυρούλα Θεοχάρη: Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας ως παιδί και γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα, είπε η TikToker
GALA
Νευρική Ανορεξία Παχυσαρκία Σταυρούλα Θεοχάρη

Σταυρούλα Θεοχάρη: Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας ως παιδί και γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα, είπε η TikToker

Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου, εξήγησε η 32χρονη TikToker

Σταυρούλα Θεοχάρη: Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας ως παιδί και γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα, είπε η TikToker
Στέλλα Μούτσιου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Για την παχυσαρκία που αντιμετώπισε ως παιδί αλλά και για τη νευρική ανορεξία που έπαθε μεγαλώνοντας μίλησε η Σταυρούλα Θεοχάρη.

Η Σταυρούλα Θεοχάρη, η οποία έχει γίνει γνωστή  μέσω TikTok, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Νight Show» το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με τα κιλά της, εξηγώντας πώς πήρε την απόφαση να τα αφήσει όλα πίσω της.

Όταν ο παρουσιαστής την ρώτησε εάν έχει αισθανθεί ποτέ πως θα ήθελε να τοποθετηθεί δημόσια για κάποιο κοινωνικό θέμα μέσα από τα social media της, απάντησε: «Ίσως ένιωσα κάποια στιγμή ότι θέλω να πάρω θέση για τα κιλά. Πάντα σχολιάζουν αν πάρεις κιλά ή αν χάσεις κιλά. Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδάκι, έχω μιλήσει γι' αυτό. Υπήρξα υπέρβαρο παιδάκι και πέρασα ένα μήνυμα ότι το θέμα δεν είναι τα κιλά, είναι το μέσα μας. Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Εγώ το έχω δεχτεί μόνο από παιδάκια να σχολιάζουν άσχημα τα κιλά μου. Και επειδή μάζευα και μάζευα, γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfu0d6pi7sdd)

Στη συνέχεια, η Σταυρούλα Θεοχάρη, εξήγησε πώς από μία συνέντευξη που παρακολούθησε άλλαξε ο τρόπος σκέψης της: «Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου. Θυμάμαι να ανοίγω το λάπτοπ για να βρω κάτι, πώς να πάθεις νευρική ανορεξία. Ήθελα πάρα πολύ. Και είδα μία συνέντευξη μίας κοπέλας που είχε νευρική ανορεξία και έχασε το νεφρό της και δεν θα μπορούσε να γίνει μαμά αργότερα, τα κατέστρεψε όλα στον εαυτό της και έκλεισα το λάπτοπ και είπα "θα φας". Τέλος. Και από εκεί ξεκίνησε και ήμουν φυσιολογική», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfu0dfiseo3d)

Κλείσιμο
Η Σταυρούλα Θεοχάρη είναι 32 ετών και μένει μόνιμα στο Καρπενήσι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου αναρτά βίντεο με χιουμοριστικό περιεχόμενο αλλά και στιγμές από την προσωπική της ζωή, έχει πάνω από 679 χιλιάδες ακόλουθους.
Στέλλα Μούτσιου
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης