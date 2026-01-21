Σταυρούλα Θεοχάρη: Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας ως παιδί και γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα, είπε η TikToker

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfu0d6pi7sdd)

Για την παχυσαρκία που αντιμετώπισε ως παιδί αλλά και για τη νευρική ανορεξία που έπαθε μεγαλώνοντας μίλησε ηΗ Σταυρούλα Θεοχάρη, η οποία έχει γίνει γνωστή μέσω TikTok, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Νight Show» το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με τα κιλά της, εξηγώντας πώς πήρε την απόφαση να τα αφήσει όλα πίσω της.Όταν ο παρουσιαστής την ρώτησε εάν έχει αισθανθεί ποτέ πως θα ήθελε να τοποθετηθεί δημόσια για κάποιο κοινωνικό θέμα μέσα από τα social media της, απάντησε: «Ίσως ένιωσα κάποια στιγμή ότι θέλω να πάρω θέση για τα κιλά. Πάντα σχολιάζουν αν πάρεις κιλά ή αν χάσεις κιλά. Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδάκι, έχω μιλήσει γι' αυτό. Υπήρξα υπέρβαρο παιδάκι και πέρασα ένα μήνυμα ότι το θέμα δεν είναι τα κιλά, είναι το μέσα μας. Είχα ένα θέμα παχυσαρκίας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Εγώ το έχω δεχτεί μόνο από παιδάκια να σχολιάζουν άσχημα τα κιλά μου. Και επειδή μάζευα και μάζευα, γύρισε σε νευρική ανορεξία όταν μεγάλωσα».Στη συνέχεια, η Σταυρούλα Θεοχάρη, εξήγησε πώς από μία συνέντευξη που παρακολούθησε άλλαξε ο τρόπος σκέψης της: «Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου. Θυμάμαι να ανοίγω το λάπτοπ για να βρω κάτι, πώς να πάθεις νευρική ανορεξία. Ήθελα πάρα πολύ. Και είδα μία συνέντευξη μίας κοπέλας που είχε νευρική ανορεξία και έχασε το νεφρό της και δεν θα μπορούσε να γίνει μαμά αργότερα, τα κατέστρεψε όλα στον εαυτό της και έκλεισα το λάπτοπ και είπα "θα φας". Τέλος. Και από εκεί ξεκίνησε και ήμουν φυσιολογική», σημείωσε.Η Σταυρούλα Θεοχάρη είναι 32 ετών και μένει μόνιμα στο Καρπενήσι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου αναρτά βίντεο με χιουμοριστικό περιεχόμενο αλλά και στιγμές από την προσωπική της ζωή, έχει πάνω από 679 χιλιάδες ακόλουθους.