Η Xannova Xan δήλωσε συμμετοχή στον εθνικό τελικό του Αγίου Μαρίνου για την Eurovision μετά τον αποκλεισμό της στην Ελλάδα
Η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει το κομμάτι της στον ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου
Συμμετοχή στον εθνικό τελικό του Αγίου Μαρίνου για την Eurovision δήλωσε η Xannova Xan, η οποία προηγουμένως είχε δηλώσει υποψηφιότητα για την Ελλάδα.
Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει ένα κομμάτι σε μουσική του Keren Pelles και σε στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ωστόσο δεν προκρίθηκε και δεν παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Sing for Greece 2026». Σε ανάρτηση που είχε κάνει η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είχε γράψει: «Μπορεί να μην μπορώ να τραγουδήσω στο “Sing for Greece” αυτή τη χρονιά, αλλά μπορώ ακόμα να τραγουδάω για εσάς και για εμένα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Το τραγούδι που δήλωσα για την Ελλάδα έρχεται σύντομα».
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα «Dreaming San Marino Song Contest», η Xannova Xan αποφάσισε να δοκιμαστεί και στο εξωτερικό και έτσι στις 27 Ιανουαρίου θα παρουσιάσει το τραγούδι της στον ημιτελικό του Αγίου Μαρίνου με στόχο την εκπροσώπησή του στην Eurovision 2026. Ο νικητής θα αναδειχθεί μετά από απόφαση της πενταμελούς κριτικής επιτροπής που έχει οριστεί.
