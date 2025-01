Xannova Xan: Η ζωή στην Αμερική, η συμμετοχή στην Junior Eurovision και οι γνωστοί συνθέτες πίσω από το «Play it!»

Η ζωή της και η πορεία της στη μουσική

Ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν στονκαι διεκδικούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, είναι η Xannova Xan με το τραγούδι « Play it! ». Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025 στις 21:00, στο Christmas Theater, θα διεξαχθεί ηστον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας από 13 έως 17 Μαΐου 2025.Παρουσιαστές του ελληνικού τελικού θα είναι οκαι η, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.Η Xannova Xan, κατά κόσμον Κάλλυ Γεωργέλλη, δεν είναι άγνωστη στη Eurovision, καθώς το 2005 είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Junior Eurovision μαζί με τον Αλέξανδρο Χούντα, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τώρα είναι η σειρά μας», το οποίο κατέκτησε την 6η θέση. Δύο δεκαετίες αργότερα, διεκδικεί την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα και στην ενήλικη εκδοχή του θεσμού.Γεννημένη στο Χιούστον του Τέξας από Έλληνα πατέρα και μητέρα σουηδο-πολυνησιακής καταγωγής, η Xannova Xan ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 2007, όταν συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Επιπλέον, το 2004 είχε τραγουδήσει στην Τελετή Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.Σήμερα, έχει εδραιώσει τη μουσική της πορεία με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Xannova Xan (Alexandria of the Stars), συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify. H μεγαλύτερή της επιτυχία, το single «Wake me Up», αγγίζει σχεδόν τα 900.000 streams.Η ομάδα, που στελεχώνει την προσπάθειά της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, αποτελείται από γνωστά ονόματα που έχουν ήδη εμπειρία με τη Eurovision. Συγκεκριμένα, στη σύνθεση του τραγουδιού «Play it!» συμμετέχουν οι Peter Bostrom, Δημήτρης Στάσσος, Maria & Freja Blomberg, άνθρωποι που έχουν συμβάλει σε μεγάλες επιτυχίες της Eurovision.