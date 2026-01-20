Σόφι Τέρνερ για τη μητρότητα στα 23 της: Είναι πολύ ωραίο πράγμα, δεν αγχώνομαι για το βιολογικό μου ρολόι
Ένιωσα ότι ήταν το σωστό διάλειμμα για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη μητρότητα στην ηλικία των 23 ετών μίλησε η Σόφι Τέρνερ, επισημαίνοντας πως δεν χρειάζεται να αγχώνεται πλέον για το βιολογικό της ρολόι.
Η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, η οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της Τζο Τζόνας, την 5χρονη Γουίλα και τη Ντελφίν που είναι 3 ετών, έδωσε συνέντευξη στη The Guardian και αναφέρθηκε στα οφέλη της μητρότητας σε νεαρή ηλικία.
Η 29χρονη δήλωσε: «Είναι πραγματικά πολύ ωραίο πράγμα» και πρόσθεσε: «Δεν αγχώνομαι για το βιολογικό μου ρολόι και όλα αυτά». Στη συνέχεια η ηθοποιός εξήγησε ότι μέσα από τη μητρότητα της δόθηκε η ευκαιρία να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικογενειακή ζωή. «Ένιωσα ότι ήταν το σωστό διάλειμμα για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί για πολύ καιρό ήμουν ένας χαρακτήρας. Το να “φωλιάζω” και να βρίσκομαι στο σπίτι ήταν καταπληκτικό».
Η Σόφι Τέρνερ, εξήγησε όμως πως υπήρξαν και δυσκολίες: «Η άλλη πλευρά του νομίσματος —και η πανδημία δεν βοήθησε— ήταν ότι αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο διάλειμμα στην καριέρα μου. Και κατά κάποιον τρόπο χρειάστηκε να την ξαναχτίσω», είπε και κατέληξε: «Δεν συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι η δυναμική σε μια καριέρα, και εγώ την ανέκοψα λίγο».
Sophie Turner is getting real about having kids in her 20s. 🍼 She shares her full story: https://t.co/X5U38ZDahJ pic.twitter.com/FCdcTELrTz— E! News (@enews) January 20, 2026
