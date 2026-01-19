Επαρχιώτες εναντίον Gio στο Survivor: Δεν είναι αληθινός, βγάζει λεφτά από αυτή την περσόνα
Στο επεισόδιο της Κυριακής 18 Ιανουαρίου ο Καραντώνης ήταν για ακόμη μία φορά το επίκεντρο
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Gio Καραντώνης για ακόμη μία φορά στο Survivor, με τους αντίπαλους παίκτες να τον σχολιάζουν αρνητικά. Από την έναρξη του επεισοδίου οι «μπλε» άρχισαν να συζητούν για τον 28χρονο, υποστηρίζοντας πως ο χαρακτήρας του δεν είναι αληθινός και πως καταλήγει να χάνει την ουσία του παιχνιδιού. Ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Σταύρος, οι οποίοι από νωρίς στο ριάλιτι έχουν δείξει πως δεν τον συμπαθούν, τα έβαλαν ξανά μαζί του.
«Δεν είναι αληθινός χαρακτήρας»
Πριν ξεκινήσει ο αγώνας της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, οι Επαρχιώτες συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να συζητήσουν, με τον Σταύρο να παίρνει τον λόγο και να λέει για τον Gio: «Θεωρώ πως ο χαρακτήρας του Gio είναι βασισμένος μόνο στο σόου. Δεν είναι βασισμένος σε αληθινό χαρακτήρα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υποστηρίζει τον δικό του χαρακτήρα γιατί υποστηρίζει μια περσόνα και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή όταν λέει διάφορες ατάκες. O Gio μέσα από αυτά έχει βγάλει λεφτά και έχει κάνει πράγματα. Το να το κάνεις αυτό επάγγελμα, μια περσόνα που σου βγάζει λεφτά μέσω αυτού, δεν θεωρώ ότι είναι αξιοσέβαστο. Δεν είναι αληθινός χαρακτήρας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πάει στους φίλους του, έξω, πίνει καφέ και λέει τέτοιες ατάκες. Δεν το κάνει ούτε σε ένα τραπέζι οικογενειακό ούτε στον καφέ του».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfryd33187vl)
«Δεν νομίζω ότι ο Gio με τον γραμματέα του μπορούν να μας κοντρολάρουν, χάνουν την ουσία»
Ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές ήδη σε σύγκρουση με τον 28χρονο, στη συνέχεια, είπε συζητώντας με τους συμπαίκτες του πως ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος λειτουργεί σαν γραμματέας του Gio στο παιχνίδι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επηρεάσει τόσα άλλα άτομα: «Δείχνει τον γραμματέα του, τον Δημητράκη να μου πάει κόντρα. Όλα τα άλλα τα παιδιά με πηγαίνουν καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, με γουστάρουν με χίλια. Δεν έχουν κάτι μαζί μου. Δεν νομίζω ότι ο Gio με τον γραμματέα του μπορούν να μας κοντρολάρουν και να μας πάνε κόντρα. Χάνουν την ουσία. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζω», τόνισε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfryht69mi3d)
«Αυτό το "δεν καταλαβαίνω ελληνικά" είναι Καλομοίρα πριν από 20 χρόνια»
Εναντίον του Gio στράφηκε και ο Χρήστος Μυλωνάς, στο συμβούλιο του νησιού, μετά το αγώνισμα στο οποίο ο πρώτος δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού. Ο Χρήστος υποστήριξε πως είναι αγενής και πως το γεγονός πως μιλάει συνεχώς αγγλικά δεν είναι σωστό: «Αυτό το "δεν καταλαβαίνω ελληνικά" είναι Καλομοίρα πριν από 20 χρόνια. Θεωρώ ότι καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά και όταν δεν θες να καταλάβεις λες "είμαι Αμερικάνος"», είπε.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfs1y52i65j5)
«Δεν είναι αληθινός χαρακτήρας»
«Δεν νομίζω ότι ο Gio με τον γραμματέα του μπορούν να μας κοντρολάρουν, χάνουν την ουσία»
«Αυτό το "δεν καταλαβαίνω ελληνικά" είναι Καλομοίρα πριν από 20 χρόνια»
