Σταύρος στο Survivor: Έχει αρχίσει να με κουράζει ο Gio
Προσπαθεί κάτι να πει, από κάπου να πιαστεί, ανέφερε για τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας
Κουρασμένος από τη στάση του Gio δήλωσε ο Σταύρος στο αποψινό επεισόδιο του Survivor. Ο παίκτης των Επαρχιωτών κλήθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο Gio στο συμβούλιο του νησιού, στο οποίο αποκάλεσε τον Μιχάλη Σηφάκη «αφεντικό»του Σταύρου.
Όπως είπε, ο παίκτης των Αθηναίων προσπαθεί να στρέψει την προσοχή αλλού μετά τις ήττες της ομάδας του και τόνισε ότι έχει αρχίσει να κουράζει με την στάση του.
«Ξέρω ότι είναι παιχνίδι και προσπαθεί να μου την πει κάπως ο Gio. Έχει αρχίσει να κουράζει. Συνέχεια, ασχολούμαστε με το ίδιο άτομο. Εμένα προσωπικά έχει αρχίσει να με κουράζει. Προσπαθεί κάτι να πει. Μία φορά λέει τον Μιχάλη coach, μία φορά τον λέει αρχηγό, μία τον λέει αφεντικό. Προσπαθεί από κάπου να πιαστεί γιατί βλέπει ότι αθλητικά η ομάδα του δεν έχει ακόμα πάει καλά. Εμείς κρατάμε το κεφάλι ψηλά και τη μύτη χαμηλά», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος.
Από την άλλη, ο Μιχάλης ξεκαθάρισε στον Σταύρο ότι δεν είναι το «αφεντικό». Αντιθέτως, νιώθει σαν να είναι ο πατέρας του συμπαίκτη του.
