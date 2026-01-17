Τριαντάφυλλος για Gio στο «Survivor»: Με αντιγράφει, Ντάφυ δεν μπορείς να γίνεις
Τριαντάφυλλος για Gio στο «Survivor»: Με αντιγράφει, Ντάφυ δεν μπορείς να γίνεις
Ο τραγουδιστής σχολίασε την παρουσία του 28χρονου παίκτη των Αθηναίων στο ριάλιτι
Την παρουσία του Gio Καραντώνη στο «Survivor» σχολίασε ο Τριαντάφυλλος, εκφράζοντας τη γνώμη του, ότι ο 28χρονος παίκτης τον αντιγράφει, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να του μοιάσει.
Ο τραγουδιστής που είχε λάβει μέρος σε παλαιότερο κύκλο του ριάλιτι, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, κρίνοντας τα πρώτα επεισόδια του «Survivor» και ειδικότερα τον Gio από την ομάδα των Αθηναίων.
Αναφερόμενος στον Ελληνοαμερικανό παίκτη, ο Τριαντάφυλλος τόνισε ότι υιοθετεί στοιχεία που εκείνος είχε καθιερώσει στο παιχνίδι. Πιο αναλυτικά σε ερώτηση για το εάν τον αντιγράφει, ο τραγουδιστής απάντησε: «Ο Gio βάζει την μπαντάνα όπως την έβαζα εγώ. Αυτά που έλεγε προχθές “Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Αμερική”, τα έλεγα συνέχεια, είναι δικές μου ατάκες. Ντάφυ όμως δεν μπορείς να γίνεις».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfquoqgyoagh)
Ο Τριαντάφυλλος συνέχισε, σχολιάζοντας και άλλους παίκτες, επισημαίνοντας πως παρατηρεί επαναλήψεις παλιών χαρακτήρων: «Αυτός που τρώει τα ωμά αντιγράφει τον Κόρο και ο δημοσιογράφος κάνει τον Τζέιμς», σημειώνοντας ότι αρκετοί παίκτες φαίνεται να πήγαν «διαβασμένοι».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιστατικό του Gio με τον Γιώργο Λιανό, το οποίο χαρακτήρισε ως μία λάθος κίνηση: «Ήταν τελείως λάθος ο Gio που την είπε στον Λιανό. Εμείς, ό,τι και να μας έλεγε ο Γιώργος Λιανός απαντούσαμε, σεβόμασταν τον παρουσιαστή και την παραγωγή».
Ο τραγουδιστής που είχε λάβει μέρος σε παλαιότερο κύκλο του ριάλιτι, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, κρίνοντας τα πρώτα επεισόδια του «Survivor» και ειδικότερα τον Gio από την ομάδα των Αθηναίων.
Αναφερόμενος στον Ελληνοαμερικανό παίκτη, ο Τριαντάφυλλος τόνισε ότι υιοθετεί στοιχεία που εκείνος είχε καθιερώσει στο παιχνίδι. Πιο αναλυτικά σε ερώτηση για το εάν τον αντιγράφει, ο τραγουδιστής απάντησε: «Ο Gio βάζει την μπαντάνα όπως την έβαζα εγώ. Αυτά που έλεγε προχθές “Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Αμερική”, τα έλεγα συνέχεια, είναι δικές μου ατάκες. Ντάφυ όμως δεν μπορείς να γίνεις».
Δείτε το βίντεο
Ο Τριαντάφυλλος συνέχισε, σχολιάζοντας και άλλους παίκτες, επισημαίνοντας πως παρατηρεί επαναλήψεις παλιών χαρακτήρων: «Αυτός που τρώει τα ωμά αντιγράφει τον Κόρο και ο δημοσιογράφος κάνει τον Τζέιμς», σημειώνοντας ότι αρκετοί παίκτες φαίνεται να πήγαν «διαβασμένοι».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιστατικό του Gio με τον Γιώργο Λιανό, το οποίο χαρακτήρισε ως μία λάθος κίνηση: «Ήταν τελείως λάθος ο Gio που την είπε στον Λιανό. Εμείς, ό,τι και να μας έλεγε ο Γιώργος Λιανός απαντούσαμε, σεβόμασταν τον παρουσιαστή και την παραγωγή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα