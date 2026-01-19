Ο Morrissey ακυρώνει και τρίτη συναυλία σε έναν μήνα λόγω προβλημάτων υγείας
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν αυτόματες επιστροφές χρημάτων – Είχαν προηγηθεί ακυρώσεις για «ανεπιθύμητη αντίδραση» σε συνταγογραφούμενο φάρμακο και «ακραία εξάντληση»
Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μία εμφάνισή του, την τρίτη μέσα στο 2026, επικαλούμενος προβλήματα με την υγεία του. Ο 66χρονος τραγουδιστής αποσύρθηκε από τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στην Ατλάντα, λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν ότι η απόφαση ελήφθη «κατόπιν ιατρικής συμβουλής» και «προς το συμφέρον της ευεξίας του καλλιτέχνη».
Σε μία σύντομη ανακοίνωση στα social media, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό ότι η συναυλία στις 17 Ιανουαρίου 2026, στις 8 μ.μ., ακυρώνεται «λόγω ασθένειας του καλλιτέχνη», διευκρινίζοντας ότι όλες οι αγορές εισιτηρίων θα επιστραφούν αυτόματα από το σημείο αγοράς. Στο ίδιο μήνυμα επισημάνθηκε ότι οι επιστροφές θα φανούν μέσα σε 7 έως 10 εργάσιμες ημέρες, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος υγείας.
Ο Morrissey είχε ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις και νωρίτερα μέσα στον μήνα: στις 3 Ιανουαρίου αναβλήθηκε συναυλία του στο Agua Caliente Casino Rancho Mirage στην Καλιφόρνια λόγω «ανεπιθύμητης αντίδρασης» σε συνταγογραφούμενο φάρμακο, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα ακυρώθηκε και το live του στο Σαν Ντιέγκο· πριν από την ακύρωση της Ατλάντας στις 17 Ιανουαρίου, είχε επίσης ματαιωθεί εμφάνισή του που ήταν προγραμματισμένη για το Σεντ Λούις.
Morrissey cancels his third gig of 2026 at the last minute amid ongoing health concerns after suffering an 'adverse reaction to prescription medication' https://t.co/qRn59BVRN9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2026
