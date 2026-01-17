Marseaux: Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, όταν άκουσα το κομμάτι μου ανατρίχιασα

Marseaux δήλωσε συμμετοχή στη Eurovision 2026, δήλωσε:

«Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όταν το άκουσα ένιωσα ένα κλικ, είπα "αυτό είναι το κομμάτι". Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfqpk1qf1ee1)

Όσο για τις αντιδράσεις που δέχεται σχετικά με το teaser του κομματιού της, είπε: «

».