Marseaux: Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, όταν άκουσα το κομμάτι μου ανατρίχιασα
Η τραγουδίστρια είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον ελληνικό ημιτελικό
Ένα όνειρό που είχε από πολύ μικρή ηλικία ήταν για τη Marseaux η συμμετοχή στη Eurovision, λέγοντας ότι όταν άκουσε το κομμάτι, με το οποίο θα βρεθεί στον ελληνικό ημιτελικό, ανατρίχιασε.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», όπου μίλησε για την πρόκρισή της στους 28 που θα ανέβουν στη σκηνή, όπου θα διεξαχθούν οι δύο ελληνικοί ημιτελικοί, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό μουσικής, που φέτος θα γίνει στη Βιέννη.
Αναφερόμενη στο τραγούδι της «Χάνομαι», με το οποίο η Marseaux δήλωσε συμμετοχή στη Eurovision 2026, δήλωσε: «Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όταν το άκουσα ένιωσα ένα κλικ, είπα "αυτό είναι το κομμάτι". Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα».
Όσο για τις αντιδράσεις που δέχεται σχετικά με το teaser του κομματιού της, είπε: «Έχω πάρει ένα πολύ ωραίο feedback, σε πλειοψηφία έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και ευχαριστώ τον κόσμο πολύ. Έχω άγχος, αλλά επειδή παράλληλα έχω και άλλες δραστηριότητες, νομίζω ότι πριν από τον εθνικό τελικό θα αγχωθώ».
Στη συνέχεια, η Marseaux περιέγραψε το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το υποψήφιο τραγούδι της: «Είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι, αναφέρεται στο να ψάχνεις τον χαμένο και παλιό σου εαυτό, την ανεμελιά σου, εκεί που πας να αγγίξεις τον παλιό σου εαυτό, χάνεται».
