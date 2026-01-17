Τζέισον Μομόα: Τα έσπασε στην πρεμιέρα του «The Wrecking Crew»
Ο ηθοποιός πήρε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και άρχισε να χτυπά την επιγραφή της ταινίας, σε μια ενέργεια για την προώθηση της πρεμιέρας
Με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ εμφανίστηκε ο Τζέισον Μομόα να σπάει την επιγραφή του «The Wrecking Crew» στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο Μομόα πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κωμωδία της Amazon μαζί με τον Ντέιβ Μπατίστα, υποδυόμενοι δύο αποξενωμένους αδερφούς που αποκαλύπτουν μια συνωμοσία μετά τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους. Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύντροφό του, Αντρία Αρτζόν.
Μόλις ολοκλήρωσαν την κοινή φωτογράφισή τους, ο Τζέισον Μομόα πήρε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και άρχισε να χτυπά την επιγραφή της ταινίας, σε μια ενέργεια για την προώθηση της πρεμιέρας.
Δείτε το βίντεο
Ο Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με ένα μωβ βελούδινο κοστούμι, ενώ η σύντροφός του επέλεξε ένα ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα.
Φωτογραφία άρθρου: AP
@pagesix
Jason Momoa took "The Wrecking Crew" premiere a little too seriously at Regal Times Square in NYC.♬ original sound - Page Six
Ο Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα με ένα μωβ βελούδινο κοστούμι, ενώ η σύντροφός του επέλεξε ένα ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα.
¡Qué pareja! 🥰 #AdriaArjona y #JasonMomoa posaron juntos en el estreno de #TheWreckingCrew, la nueva película de Jason. 💫 pic.twitter.com/9HUHs0QDVe— Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) January 16, 2026
