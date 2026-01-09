O Μομόα και o Μπατίστα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια περιπέτεια με φόντο τη Χαβάη, δείτε το τρέιλερ του The Wrecking Crew
O Μομόα και o Μπατίστα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια περιπέτεια με φόντο τη Χαβάη, δείτε το τρέιλερ του The Wrecking Crew
Δύο ετεροθαλή αδέρφια που έχουν αποξενωθεί επανενώνονται για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους
Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας δράσης και κωμωδίας με τίτλο The Wrecking Crew, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τζέισον Μομόα και ο Ντέιβ Μπατίστα.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του 'Ανχελ Μανουέλ Σότο, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω τoυ Prime Video στις 28 Ιανουαρίου. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Ρουτ, Μορένα Μπακαρίν, Κλάες Μπανγκ,Τζέικομπ Μπαταλόν, Φράνκι 'Ανταμς καθώς και ο Ιάπωνας τραγουδοποιός Miyavi.
Με φόντο τη Χαβάη, το σενάριο του Τζόναθαν Τρόπερ, επικεντρώνεται «στα αποξενωμένα ετεροθαλή αδέλφια Jonny και James, τα οποία επανενώνονται για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους». Ο Μομόα υποδύεται τον Jonny, έναν αστυνομικό από την Οκλαχόμα, ενώ ο Μπατίστα ενσαρκώνει τον James, έναν πειθαρχημένο διοικητή των Navy SEALs με έδρα το Περλ Χάρμπορ.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Πέρα από τους ρόλους τους στην ταινία οι δύο πρωταγωνιστές συμμετέχουν και στην παραγωγή, πλαισιωμένοι από τους Τζέφρεϊ Φίρσον, Ματ Ριβς και Λιν Χάρις.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως η χημεία που αναπτύσσεται στην ταινία μεταξύ του Μομόα και του Μπαουτίστα αποτελεί αντανάκλαση της προσωπικότητάς τους στην πραγματική ζωή. «Ο Τζέισον φέρνει αυτή την άγρια, τρελή και απρόβλεπτη πλευρά», δήλωσε ο 'Ανχελ Μανουέλ Σότο.
«Ο Ντέιβ, από την άλλη, φέρνει μια πειθαρχημένη, μεθοδική ένταση που κλιμακώνεται αργά. Και οι δύο είναι πληθωρικοί, έχουν μια μοναδική βαρύτητα. Ως προσωπικότητες, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί μεταξύ τους. Επομένως, αυτό που βλέπετε στην ταινία δεν απέχει πολύ από τον τρόπο που είναι στην πραγματική τους ζωή», πρόσθεσε.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του 'Ανχελ Μανουέλ Σότο, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω τoυ Prime Video στις 28 Ιανουαρίου. Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Ρουτ, Μορένα Μπακαρίν, Κλάες Μπανγκ,Τζέικομπ Μπαταλόν, Φράνκι 'Ανταμς καθώς και ο Ιάπωνας τραγουδοποιός Miyavi.
Με φόντο τη Χαβάη, το σενάριο του Τζόναθαν Τρόπερ, επικεντρώνεται «στα αποξενωμένα ετεροθαλή αδέλφια Jonny και James, τα οποία επανενώνονται για να διερευνήσουν τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα τους». Ο Μομόα υποδύεται τον Jonny, έναν αστυνομικό από την Οκλαχόμα, ενώ ο Μπατίστα ενσαρκώνει τον James, έναν πειθαρχημένο διοικητή των Navy SEALs με έδρα το Περλ Χάρμπορ.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Πέρα από τους ρόλους τους στην ταινία οι δύο πρωταγωνιστές συμμετέχουν και στην παραγωγή, πλαισιωμένοι από τους Τζέφρεϊ Φίρσον, Ματ Ριβς και Λιν Χάρις.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε πως η χημεία που αναπτύσσεται στην ταινία μεταξύ του Μομόα και του Μπαουτίστα αποτελεί αντανάκλαση της προσωπικότητάς τους στην πραγματική ζωή. «Ο Τζέισον φέρνει αυτή την άγρια, τρελή και απρόβλεπτη πλευρά», δήλωσε ο 'Ανχελ Μανουέλ Σότο.
«Ο Ντέιβ, από την άλλη, φέρνει μια πειθαρχημένη, μεθοδική ένταση που κλιμακώνεται αργά. Και οι δύο είναι πληθωρικοί, έχουν μια μοναδική βαρύτητα. Ως προσωπικότητες, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί μεταξύ τους. Επομένως, αυτό που βλέπετε στην ταινία δεν απέχει πολύ από τον τρόπο που είναι στην πραγματική τους ζωή», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα