Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα
Το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα
Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι το HBO Max είναι πλέον διαθέσιμo ως αυτόνομη υπηρεσία streaming
Το HBO Max είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο στην Ελλάδα ως αυτόνομη υπηρεσία streaming, καθώς η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα ξεκινά στη χώρα μας από σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2026. Η υπηρεσία, που είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως, συγκεντρώνει περιεχόμενο ψυχαγωγίας από HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC και Max Originals, προσφέροντας εκτεταμένη βιβλιοθήκη με διεθνείς επιτυχίες, δημοφιλείς σειρές και εμβληματικούς τίτλους.
Για τη διάθεση της υπηρεσίας στην Ελλάδα, προσφέρονται δύο βασικά μηνιαία πλάνα. Το Standard κοστίζει 10,99 ευρώ και υποστηρίζει streaming σε δύο συσκευές σε Full HD. Το Premium κοστίζει 15,99 ευρώ και επιτρέπει προβολή σε τέσσερις συσκευές σε 4K Ultra HD με Dolby Atmos, όπου αυτό υποστηρίζεται. Παράλληλα, διατίθεται το αθλητικό πρόσθετο Sports με επιπλέον κόστος 3 ευρώ τον μήνα.
Το HBO Max είναι διαθέσιμο σε smart τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, κονσόλες και συσκευές streaming. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως πέντε προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως συνέχιση προβολής και λήψεις εκτός σύνδεσης, ανάλογα με το πλάνο, ενώ υποστηρίζονται και παιδικά προφίλ με γονικό έλεγχο.
Για τη διάθεση της υπηρεσίας στην Ελλάδα, προσφέρονται δύο βασικά μηνιαία πλάνα. Το Standard κοστίζει 10,99 ευρώ και υποστηρίζει streaming σε δύο συσκευές σε Full HD. Το Premium κοστίζει 15,99 ευρώ και επιτρέπει προβολή σε τέσσερις συσκευές σε 4K Ultra HD με Dolby Atmos, όπου αυτό υποστηρίζεται. Παράλληλα, διατίθεται το αθλητικό πρόσθετο Sports με επιπλέον κόστος 3 ευρώ τον μήνα.
Το HBO Max είναι διαθέσιμο σε smart τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές, κονσόλες και συσκευές streaming. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως πέντε προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως συνέχιση προβολής και λήψεις εκτός σύνδεσης, ανάλογα με το πλάνο, ενώ υποστηρίζονται και παιδικά προφίλ με γονικό έλεγχο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα