Στέλιος Ρόκκος για τους θανάτους των αδελφών του: Δεν γίνεται να με παρατήσω, να πέσω
Ο τραγουδιστής έχασε και τα δύο αδέλφια του σε διάστημα δύο ετών

Στέλλα Μούτσιου
Για τους θανάτους των αδελφών του μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος, τονίζοντας πως δεν επιτρέπει να παρατήσει τον εαυτό του και να πέσει.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο podcast «AnesTea», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε ο ίδιος μιλάει αναλυτικά για τα δύο αδέλφια του που έφυγαν από τη ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ τους.

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε χαρακτηριστικά για τις δύσκολες στιγμές και τους θανάτους στην οικογένειά του: «Δε γίνεται να με παρατήσω, να πέσω», ενώ όταν ρωτήθηκε πώς είναι για μία μάνα να χάνει το παιδί της, απάντησε: «Άστο, μη το πιάνεις αυτό καθόλου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής απαντά για θέματα σεξουαλικότητας, λέγοντας: «Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα. Έλεγα ότι, ας πούμε, άντρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε, γιατί το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

Όσον αφορά στη σχέση του με την εκκλησία, ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω». 

Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους: «Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς», είπε.

Και στο τέλος, ρωτήθηκε εάν έχει "πληρώσει" το γεγονός πως είναι άνθρωπος που ζει τη ζωή "στα κόκκινα" και δήλωσε: «Εγώ τα πάω στα κόκκινα, με οτιδήποτε ασχολούμαι. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια. Μπορεί να περάσει ολόκληρη ημέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη, να είναι μαύρο».

Ο Στέλιος Ρόκκος έχασε τον πρώτο του αδελφό, Κώστα, τον Ιούνιο του 2021,  από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 50 ετών. Ο Νίκος Ρόκκος έφυγε από τη ζωή στις 30 Δεκεμβρίου 2023, σε ηλικία επίσης 50 ετών, από πνιγμό. Ο ίδιος εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα ενώ ψάρευε στη Λήμνο, στον τόπο καταγωγής τους.
