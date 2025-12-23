Σμαραγδής για Καποδίστρια: Καθώς κάναμε την ταινία αισθανόμασταν όλοι ότι κάποιος την οδηγεί και δεν ήταν ο σκηνοθέτης, έκλαιγα στα γυρίσματα

«Aυτό το έχω ζήσει δύο φορές: μια φορά στον Γκρέκο όπου όταν μπαίναμε στο στούντιο στην Παιανία όλοι κοιτούσαν ψηλά σαν κάτι να υπήρχε. Στον Καποδίστρια αισθανόμουν ότι γίνονταν οι σκηνές επειδή έπρεπε να γίνουν»