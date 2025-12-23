Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σμαραγδής για Καποδίστρια: Καθώς κάναμε την ταινία αισθανόμασταν όλοι ότι κάποιος την οδηγεί και δεν ήταν ο σκηνοθέτης, έκλαιγα στα γυρίσματα
«Aυτό το έχω ζήσει δύο φορές: μια φορά στον Γκρέκο όπου όταν μπαίναμε στο στούντιο στην Παιανία όλοι κοιτούσαν ψηλά σαν κάτι να υπήρχε. Στον Καποδίστρια αισθανόμουν ότι γίνονταν οι σκηνές επειδή έπρεπε να γίνουν»
Για την ιδιαίτερη αίσθηση που είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν στα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας» που αναμένεται τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους μίλησε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής περιγράφοντας χαρακτηριστικά ότι «την ταινία καθώς την κάναμε αισθανόμασταν όλοι - και οι κομπάρσοι - ότι κάποιος την οδηγεί και δεν ήταν ο σκηνοθέτης. Πιστεύαμε ότι ακόμα και αν δεν ήμουν εγώ και δεν έπαιζαν όσοι παίζουν και αν δεν είχαν βάλει χρήματα αυτοί που τα έβαλαν, οι καιροί τη ζητούσαν για να μην πω ότι τη ζητάει ο Καποδίστριας».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αυτό το έχω ζήσει δύο φορές: μια φορά στον Γκρέκο όπου όταν μπαίναμε στο στούντιο στην Παιανία όλοι κοιτούσαν ψηλά σαν κάτι να υπήρχε. Στον Καποδίστρια αισθανόμουν ότι γίνονταν οι σκηνές επειδή έπρεπε να γίνουν».
«Αφού τις κοιτούσα τις σκηνές σαν να ήμουν θεατής. Σε πολλές σκηνές έκλαιγα σαν να τις έβλεπα στο πανί, με τραβούσαν και μου έλεγαν τελείωσε το γύρισμα» συμπλήρωσε ο μεγάλος σκηνοθέτη μεταφέροντας πως «όταν τελείωσα, είπα στη μοντέζ ότι αυτή την ταινία δεν την έφτιαξα εγώ και δεν θέλω το όνομά μου και μου απάντησε μην το κάνεις, θα σε παρεξηγήσουν»
Ερωτηθείς, μάλιστα, για τις δυσκολίες μέχρι την ολοκλήρωση της ταινίας απάντησε «το σύμπαν όταν σου κάνει δώρα, σου δίνει και δυσκολίες και εσύ πρέπει να αποφασίσεις πώς θα τοποθετηθείς, αν θα ηττηθείς ή θα δώσεις τη μάχη. Τα καταφέραμε χωρίς να φαίνεται ότι δεν είχαμε τα χρήματα που θέλαμε».
Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι «έλεγε κάτι ο μεγάλος Κολοκοτρώνης αφού βγήκε από τη φυλακή που τον έβαλαν άδικα: Να τελειώσουμε με τα πικρά».
Μιλώντας για τον «Καποδίστρια» είπε, επίσης, ότι «η ψυχή της ταινίας είναι έτοιμη να βάλει σε κίνηση τα αγαθά στοιχεία στις ψυχές των ανθρώπων που θα τη δουν. Οι ταινίες είναι πιο ισχυρές από τις υπάρξεις. Εγώ είμαι 79 ετών, πόσο θα ζήσω, η ταινία όμως θα μείνει, θα στοιχειώνει».
«Ο Ελύτης λέει μια μέρα το παρελθόν θα μας αιφνιδιάσει με την δύναμη της επικαιρότητάς του, ο Καποδίστριας είναι πιο επίκαιρος από ό,τι περιμέναμε και περιμένει από τις γενιές μας να τα ολοκληρώσουμε» κατέληξε ο Γιάννης Σμαραγδής για τη νέα ταινία του.
